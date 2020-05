Kassel-Fasanenhof: Beamte des Polizeireviers Nord führten am gestrigen Dienstagabend in der Zeit zwischen 21:50 Uhr und 22:50 Uhr Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen auf der Ihringshäuser Straße in Kassel durch. Dazu setzten die Polizisten ein Laserhandmessgerät ein und überprüften in Höhe Kaulbachstraße die Geschwindigkeit der in Richtung Fuldatal fahrenden Verkehrsteilnehmer. Vier Fahrer erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren, da sie sich nicht an die erlaubten 50 km/h hielten. Trauriger Spitzenreiter bei den Geschwindigkeitsverstößen war ein 33-Jähriger aus Fuldatal am Steuer eines VW, der mit 96 Stundenkilometern gemessen wurde. Der Mann wird wegen seiner rasanten Fahrweise nun voraussichtlich einen Monat ohne Führerschein auskommen müssen. Zudem erwartet ihn ein Bußgeld von 200 Euro sowie zwei Punkte in Flensburg.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen