Nordhessen: Das Polizeipräsidium Nordhessen hat sein Social-Media-Angebot erweitert. Nachdem die Menschen bereits seit etwa fünf Jahren über Twitter und Facebook aktuelle Informationen der Polizei in Nordhessen erhalten, steht das Team „Soziale Medien“ nun seit kurzer Zeit auch über Instagram mit den Nordhessinnen und Nordhessen in der Stadt und im Landkreis Kassel, im Schwalm-Eder-Kreis, im Keis Waldeck-Frankenberg und im Werra-Meißner-Kreis in Kontakt:

-> polizeinordhessen (auf Instagram)

-> Polizei Nordhessen (auf Facebook)

-> @Polizei_NH (auf Twitter)

Der Startschuss fiel am 19. Juni 2020 (siehe Bild). Seit Eröffnung des Accounts und dem ersten Post haben nun schon knapp 1.900 Leute die Polizei Nordhessen auf „Insta“ abonniert. Die Follower erhalten dort unmittelbare, bildliche Einblicke in den Polizeiberuf, Kuriositäten aus dem Polizeialltag, Informationen über Infoveranstaltungen im Bereich der Prävention und der Nachwuchsgewinnung sowie Zeugenaufrufe in herausragenden Kriminalfällen. Wir freuen uns über jeden „Follower“.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen