Niestetal-Heiligenrode (Landkreis Kassel): Einen Sachschaden, der voraussichtlich im Bereich mehrerer Tausend Euro liegt, haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag in Heiligenrode angerichtet. An mindestens 18 unterschiedlichen Stellen hinterließen die Täter verschiedene Farbschmierereien an Hauswänden, Stromkästen oder Autos. Die mit den Ermittlungen wegen Sachbeschädigung betrauten Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Die Beamten des Polizeireviers Ost, die am Samstagvormittag wegen der Farbschmierereien nach Heiligenrode gerufen wurden, entdeckten schlussendlich an den 18 verschiedenen Stellen derartige Graffitis. Bei den weiteren Ermittlungen konnte die Streife in Erfahrung bringen, dass die Täter vermutlich zwischen Freitag, 22 Uhr, und Mitternacht ihr Unwesen getrieben hatten. In den Straßen Umbachsweg, Breite Straße, Cornelius-Gellert-Straße, Jahnplatz, Jahnstraße, Karl-Marx-Straße und Friedrich-Ebert-Straße hatten sie überwiegend mit roter, schwarzer und gelber Sprühfarbe Buchstaben und Zahlen hinterlassen. Diese fanden die Beamten auf zwei geparkten Autos, zwei Verteilerkästen, einem Altglascontainer, neun Hauswänden von Wohnhäusern oder Bürogebäuden, einem Werbeschild sowie drei an einem Schulgebäude und der Turnhalle.

Ob die Schmierereien im Zusammenhang mit einer Gruppe von etwa vier unbekannten Jugendlichen stehen könnten, die an dem Abend im Bereich der Schule beobachtet wurden, ist derzeit unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen, die den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen