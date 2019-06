Im Zusammenhang mit den Ermittlungen der Sonderkommission „Liemecke“ kam es am Samstag, dem 08.06.2019, zu polizeilichen Maßnahmen im Bereich Harlesiel (Niedersachsen). In diesem Zusammenhang wurde eine Person in Gewahrsam genommen und mit dem Ziel der Informationsgewinnung in das Polizeipräsidium Nordhessen nach Kassel verbracht. Bei der dortigen Befragung ergaben sich keine Anhaltspunkte, die eine Tatbeteiligung stützen. Aus diesem Grund wurde die Person in den frühen Sonntagmorgenstunden wieder entlassen.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (HJ)