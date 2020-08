Kassel-Mitte: Ein bislang unbekannter Verursacher ist am Sonntag, in der Zeit zwischen 1:00 Uhr und 9:15 Uhr, in der Kasseler Innenstadt in zwei geparkte Pkw gekracht und anschließend unerkannt von der Unfallstelle geflüchtet. Hierbei entstanden an den linken Fahrzeugseiten der geparkten Autos, einem Audi A4 und einem Daimler Kombi, Schäden in Höhe von rund 11.500 Euro. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei sind auf der Suche nach Unfallzeugen.

Wie die Polizisten des Reviers Mitte berichten, war der unbekannte Verursacher nach derzeitigem Erkenntnisstand auf der Müllergasse in Richtung Pferdemarkt unterwegs gewesen. Hierbei kam er aus bislang nicht bekannten Gründen nach links von der Straße ab und kollidierte mit den beiden dort geparkten Pkw. Während sich der Schaden an dem Audi auf rund 8.000 Euro beläuft, schlagen die Beschädigungen an dem Daimler mit etwa 3.500 Euro zu Buche.

Wer den Unfall in der Müllergasse beobachtet hat oder den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen