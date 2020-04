Kassel-Bad Wilhelmshöhe: Verletzungen in Form von Prellungen, Schürfwunden und einem gebrochenen Fuß erlitt eine Fußgängerin bei einem Unfall am vergangenen Freitagmittag in Bad Wilhelmshöhe. Die 66-jährige Frau war beim Überqueren der Wilhelmshöher Allee von einem Auto erfasst worden. Anschließend flüchtete der Pkw. Ein unbekannter Mann kümmerte sich hingegen um die zu Boden gestürzte Frau, half ihr auf und begleitete sie zur Straßenbahn. Die Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei sind auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Unfallbeteiligten geben können. Zudem erhoffen sie sich mit einer Veröffentlichung, dass sich der bislang unbekannte Helfer meldet.

Wie die 66 Jahre alte Frau aus Kassel den Beamten des Reviers Süd-West berichtete, hatte sich der Unfall gegen 12 Uhr ereignet. Vom Vorplatz des Bahnhofs Wilhelmshöhe kommend wollte sie zu Fuß die Straße überqueren und hatte dabei aus noch unbekannten Gründen nicht auf den Verkehr geachtet. Ein in Richtung Innenstadt fahrendes Auto konnte der Frau offenbar nicht mehr ausweichen und überrollte ihren Fuß. Nachdem der unbekannte Fahrer sie angeschrien hatte, ob sie nicht besser aufpassen könne, fuhr der Unbekannte weg, so die 66-Jährige. Der hinzugekommene junge Mann half der verletzten Frau, die sich anschließend zur Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus begab. Nach der Entlassung aus der Klinik meldete sie den Unfall am gestrigen Dienstag bei der Polizei. Bei dem flüchtigen Unfallbeteiligten soll es sich um einen dunkelblauen Kleinwagen mit einem unbekannten Schriftzug an einer Fahrzeugseite gehandelt haben. Der Fahrer des Autos war nach Angaben der Kasselerin etwa 30 bis 35 Jahre alt.

Die ermittelnden Beamten der Unfallfluchtgruppe bitten den unbekannten Helfer und mögliche Zeugen des Unfalls, sich beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen