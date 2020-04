Kassel-Innenstadt: Am späten Sonntagabend, gegen 21.20 Uhr, trafen sich auf einem Parkplatz am Scheidemannplatz zu der späten Abendstunde die Fahrer von sechs hochmotorisierten PKW mit sportlicher Ausstattung. Es handelte sich vorwiegend um BMW der M-Reihe. Dabei liefen zum Teil die Motoren und auch hin und wieder ließ einer der Fahrer den PS-starken Motor seines sportlichen Fahrzeugs lautstark aufheulen. Aufgrund dieses Verhaltens und einer vorangegangenen Meldung aus der Bevölkerung, dass in der Stadt Rennen gefahren würden, führten die Beamten des zuständigen Polizeireviers Mitte eine Verkehrskontrolle durch. Bei dieser Kontrolle stellten die eingesetzten Polizisten ein Pfefferspray und bei einem 24-jährigen Mann aus Kaufungen auch eine kleine Menge Marihuana fest. Beides führte zu einer Anzeige, einmal wegen Verstoßes gegen das Waffen- und auch gegen das Betäubungsmittelgesetz. Ein 26-jähriger Fahrer aus Fuldabrück, der direkt im Beisein der Polizei provokativ den Motor aufheulen ließ, handelte sich postwendend eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen Lärmbelästigung ein. Den sechs BMW-Fahrern wurde ein Platzverweis für die Innenstadt erteilt.

Bei einer weiteren Verkehrskontrolle gegen 23.30 h in der Ludwig-Mond-Straße stellten Beamten des Polizeireviers Süd-West bei einem 24-jährigen Fahrer fest, dass dieser offenbar unter Alkoholeinfluss seinen PKW geführt hatte. Der junge Mann aus Fritzlar muss sich nun wegen einer Ordnungswidrigkeit verantworten, da der Atemalkoholtest mehr als 0,5 Promille ergab. Dies führt vermutlich zu einem Bußgeld von 500 Euro, zwei Monaten Fahrverbot und auch zwei Punkten im Verkehrszentralregister in Flensburg.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen