Vellmar (Landkreis Kassel): Ein 39-jähriger Mann ist am gestrigen Sonntagabend in eine Kirche in Vellmar eingebrochen. Durch einen couragierten Zeugen und den durch ihn alarmierten Pfarrer konnte der Einbrecher auf frischer Tat ertappt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der Tatverdächtige muss sich nun wegen Einbruchdiebstahls und Sachbeschädigung verantworten.

Der Zeuge hatte gegen 19:05 Uhr beobachtet, wie der Täter brachial die Kirchentür in der Schulstraße geöffnet hatte und dann im Gebäude verschwunden war. Sofort rief er über den Notruf 110 die Polizei und informierte telefonisch auch den ihm bekannten Pfarrer, der nur wenige Augenblicke später an der Kirche eintraf. Gemeinsam stellten sie den Einbrecher, der bereits eine Spendenbox in der Kirche aufgerissen hatte und im Begriff war, den Opferstock aufzubrechen. Die beiden Männer hielten den Täter fest, bis kurz darauf die hinzugeeilten Polizeistreifen eintrafen und den 39-Jährigen festnahmen. Der Tatverdächtige aus dem Landkreis Kassel musste die Beamten auf das Revier begleiten. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß entlassen. Die weiteren Ermittlungen gegen ihn führen die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen