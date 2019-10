Einen glücklichen Ausgang fand am heutigen Mittwochnachmittag die Suche nach einem vermissten Senior im Waldgebiet bei Oberweser-Gottstreu. Bei den umfangreichen Suchmaßnahmen nach dem 80-Jährigen, die die Beamten der Polizeistation Hofgeismar am gestrigen Dienstagabend eingeleitet hatten, waren neben zahlreichen Polizisten unter Beteiligung der Bereitschaftspolizei auch die Feuerwehr, mehrere Hundestaffeln und ein Hubschrauber eingesetzt. Ein Rettungshund konnte den gestürzten Mann schließlich im Wald finden. Da er stark unterkühlt war, brachte ihn ein Rettungswagen zunächst zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Wie die Beamten der Polizeistation Hofgeismar berichten, hatte sich eine Bekannte des Seniors am gestrigen Dienstagabend, gegen 19 Uhr, telefonisch bei der Polizei gemeldet. Sie gab an, dass sie kurz zuvor von dem 80-Jährigen angerufen wurde und er mitgeteilt hatte, dass er sich beim Pilzesuchen im Reinhardswald verlaufen habe. Dabei sei er gestürzt. Wo er sich genau befand, konnte der Gestürzte wegen der Dunkelheit nicht sagen. Schließlich war die Telefonverbindung abgerissen und konnte nicht mehr hergestellt werden. Bei den umfangreichen Suchmaßnahmen im teils unwegsamen Waldgebiet, die die ganze Nacht andauerten und auch am heutigen Tag intensiv fortgesetzt wurden, konnte schließlich der Rettungshund Poirot der Rettungshundestaffel des Regionalverbands Niedersachen den entkräfteten Mann gegen 14:30 Uhr im Waldgebiet zwischen Gottstreu und Weissehütte auffinden. Er lag nach dem Sturz hilflos in einem steilen Gelände mit Geröll. Die Rettungskräfte brachten den 80-Jährigen in ein Krankenhaus. Sein Zustand ist nach bisherigen Erkenntnissen nicht lebensbedrohlich.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (HJ)