Kassel: Am Freitag den 27. Mai 2019 kam es auf dem Parkplatz eines Baustoffmarktes in der Hafenstraße in Kassel zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine Augenzeugin hatte den geschädigten VW Touran Besitzer aus Baunatal mitgeteilt, dass ein dunkles Auto seinen Wagen touchiert hätte und anschließend weggefahren sei. Ermittlungen bezüglich des genannten Kennzeichens des angeblichen Verursacherfahrzeugs führten nicht zum Erfolg. Hier könnte ein Ablesefehler vorgelegen haben. Aus diesem Grund sucht die Verkehrsunfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei die Augenzeugin und weitere Zeugen, die Hinweise auf den Unfallhergang und das flüchtige Auto geben können.

Der 64-jährige VW-Besitzer hatte beim zuständigen Kasseler Polizeirevier Ost angerufen und die Flucht gemeldet. Den vor Ort gekommenen Beamten schilderte er, dass er sein Auto gegen 13 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt hatte. Als er zu diesem zurückkam, sprach ihn die Zeugin an und machte ihn auf die Beschädigung auf der linken Fahrzeugseite seines Wagens aufmerksam. Der Kotflügel vorne links und die Fahrertür wiesen einen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro auf. Da die Ermittlungen bezüglich des größeren dunklen Autos mit dem von der Augenzeugin angegebenen Kennzeichen nicht das flüchtige Unfallverursacherfahrzeug hervorbrachten und die Beamten keine Erreichbarkeit der Frau haben, bitten sie die Unfallzeugin und etwaige weitere Zeugen, die Hinweise auf das flüchtige Auto und dessen Fahrer geben können, sich unter der Tel.: 0561- 9100 bei der Polizei in Kassel zu melden.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (HJ)