„Herkules“- Erzähltheater am Story Camper als Documenta 15 Rahmenprogramm

Am 27.07.2022 traf ich um 20.00 Uhr in der Treppenstraße am Obelisken auf Kirsten Stein, die ihre Besucher persönlich begrüßte und für eine gemütliche, lauschige Sitzatmosphäre sorgte. Kirsten Stein hatte an alle Eventualitäten gedacht und umsorgte mit Fleece Decken die Besucher, die sich bei den abendlichen Temperaturstürzen verschätzt haben. Diese wurden sehr dankend angenommen und sorgten gleichzeitig für ein Wohlfühlen wie im heimischen Wohnzimmer auf dem Sofa.

Eingedeckt und gespannt warteten die Zuschauer auf den Beginn.

Kirsten Stein hatte den künstlerisch gestalteten, farbenfrohen Story Camper, der bereits aus der Ferne zu sehen war, als Hintergrundbühne genutzt. Der Story Camper ist bei schlechtem Wetter auch dafür geeignet, mit bis zu maximal 10 Personen sich im Inneren aufzuhalten, während Kirsten Stein ihre Werke präsentiert.

Wir hatten Glück und der Wettergott in Kassel war uns hold, für einen unvergesslichen, spaßigen und interessanten Abend mit den Geschichten um die 12 Aufgaben, des Herkules, dem unehelichen Sohnes von Zeus dem König des Olymps.

Herkules hätte gemäß der Thronfolge dem König Eurystheus dienen müssen. Herkules beabsichtigte aber nicht, dieses zu tun. Er bekam daher vom König Eurystheus 12 Aufgaben gestellt, die er erledigen musste, um danach seine Freiheit zu erlangen und nicht dem König dienen zu müssen.

Die 12 gestellten Aufgaben, die sich auf die Beschaffung von extrem gefährlichen Tieren, einschließlich niederen Aufgaben, wie dem Säubern der Ställe eines anderen Königs bezogen, meisterte Herkules mit Kreativität, Mut und Geist und gelangte so zu seiner Freiheit.

Kirsten Stein, als EinFrauErzählTheater hat professionell den Beruf der Erzählkünstlerin erlernt und agiert als Mitglied der Europäischen Märchengesellschaft und Member of International Storytelling Network. Sie hat die Geschichten von Herkules sehr spannend und mit viel Witz und Charme, sowie Einladungen zum Mitsprechen beim Refrain für die Zuhörer erzählt und bezog diese in die Geschichte mit ein und begeisterte sie.

Die Zuhörer stammten aus allen Altersklassen und hatten sehr viel Freude bei den Geschichten und waren begeistert von Anfang bis zum Ende dabei und freuen sich auf ein Wiederhören.

Teilweise waren die Zuhörer von weiter herkommend extra angereist, um Kirsten Stein zu hören. Echtes Stammpublikum, das begeistert ist und es wurden an diesem Abend gleich mehr, die hinzukamen.

Während Kirsten Stein erzählte, gesellten sich noch weitere vorbei kommende Passanten hinzu, die anfangs neugierig stehen blieben und dann begeistert auf den Stühlen Platz nahmen und bis zum Schluss blieben.

Kirsten, Du hast uns begeistert, wir freuen uns, Dich demnächst wiederzuhören mit anderen, bestimmt spannenden Geschichten, die Du mit Deiner super charmanten Art und Begeisterungsfähigkeit für Dein Publikum bereitest.

Wir kommen gerne wieder und verbringen einen super tollen Abend mit den Geschichten, die Du erzählst.

Dankeschön liebe Kirsten, für diesen tollen Abend.