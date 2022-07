Injas dogumenta featuring Pepe (2)

Heute habe ich meinen Leuten eine tolle „documenta fifteen outdoor location“ gezeigt: das Gebiet um den Bootsverleih Ahoi. Vom Hiroschima Ufer mit der schönen Spitzhacke von Claes Oldenburg ( documenta 7 ) mussten wir über die Drahtbrücke die Fulda überqueren, um auf die andere Seite zu kommen. Das war etwas stressig, weil so viele Radfahrer aus allen Richtungen rücksichtslos an uns vorbeisausten. Auf dem Ahoi Gelände ist dann alles entspannter.

Dicht am Ufer schwimmen 2 „Floating Gardens“. Hier wachsen Blumen, Gemüse und verschiedene Kräutersorten. Ich wäre gerne mal rübergesprungen, durfte aber natürlich nicht.( Die Künstlerin Ilona Nemeth hatte die coole Idee mit den schwimmenden Gärten.)



Auf dem Wasser schaukelt noch ein Kunstwerk von Chang EnMan aus Thailand: sowas wie eine Flussfähre, die die Form einer Riesenschnecke symbolisieren soll. Schön bunt ist sie jedenfalls. Hier geht es darum, wie sich Tiere und Pflanzen aus fremden Ländern in anderen Umgebungen breit machen und das örtliche Ökosystem empfindlich stören.

Jetzt war aber erstmal Chillen angesagt! Liegestühle und Bänke laden neben einem leckeren Speise– und Getränkeangebot zum Verweilen ein. Herrchen meinte, es stellte sich das Ibizafeeling bei ihm ein. Naja, ich fand es cool und für mich standen Wassernäpfe bereit. Auf dem Rückweg liefen wir über eine Brücke, die über das Dach des Bootshauses führte. Diese Konstruktion wurde von Grundschulkindern unter Anleitung des spanischen Architekturkollektivs Recetas Urbanas aus altem Schulmaterialien, Paletten und Holzresten gebaut. Die Kinder haben die Brücke mit Bildern und Sprüchen verziert. Von oben hat man einen guten Blick auf das Ahoi-Gelände.

Da wollen wir auf jeden Fall nochmal hin!

Text: M.Kittner © Fotos: M.Kittner