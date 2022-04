We need to talk!

Art – Freedom – Solidarity

Online-Gesprächsreihe

Sonntags, 8., 15. und 22. Mai 2022

Jeweils 14–17 Uhr (MESZ)

In deutscher und englischer Sprache mit Simultanübersetzung

Livestream über YouTube: https://bit.ly/WeNeedToTalk_ArtFreedomSolidarity

Unter dem Titel We need to talk! Art – Freedom – Solidarity plant die documenta mit dem documenta archiv eine Gesprächsreihe, bei der im Vorfeld der documenta fifteen (18. Juni bis 25. September 2022) in drei Gesprächsforen die Rolle von Kunst und Kunstfreiheit angesichts von wachsendem Antisemitismus, Rassismus und zunehmender Islamophobie diskutiert werden soll.

Ziel ist es, den Auseinandersetzungen zu diesem komplexen Thema in Kunst und Kultur aus nationaler und internationaler Perspektive Raum zu geben. Dabei soll es um die besondere historische Verantwortung Deutschlands gehen, der Blick aber auch auf Formen der Ausblendung – blank spots – im Kontext der deutschen Antisemitismus- und Rassismus-Debatte gelenkt werden.

Die Veranstaltungsreihe versammelt Gesprächspartner*innen und Beitragende aus Kunst, Politik, Forschung und Wissenschaft.

Teilnehmende sind Schirin Amir-Moazami, Omri Boehm, Marina Chernivsky, Manuela Consonni, Nikita Dhawan, Diedrich Diederichsen, Sultan Doughan, Sarah El Bulbeisi, Anselm Franke, Raphael Gross, Teresa Koloma Beck, Meron Mendel, Ben Miller, Nicolas Siepen, Cihan Sinanoğlu, Hito Steyerl, Natan Sznaider, Hannah Tzuberi, Mezna Qato und Eyal Weizman.

Geplant ist die Reihe als digitale Veranstaltung in deutscher und englischer Sprache mit Simultanübersetzung. Sie findet jeweils sonntags am 8., 15. und 22. Mai 2022 von 14 bis 17 Uhr statt.

We need to talk!

Blank spots 1: Antisemitismus und Rassismus in Deutschland heute

Sonntag, 8. Mai 2022, 14–17 Uhr (MESZ)

Das Gespräch geht der Frage nach, inwiefern deutsches und internationales Antisemitismus- und Rassismus-Verständnis divergieren. In Deutschland hat sich im Bewusstsein seiner historischen Verantwortung eine besonders sensibilisierte diskursive Kultur entwickelt. In dieser wird die Kritik am Handeln des israelischen Staates anders wahrgenommen als beispielsweise in den Staaten des Globalen Südens. Auf welche Weise können internationale Kultureinrichtungen in Deutschland diese beiden Perspektiven zusammenbringen und mit Künstler*innen und Zivilgesellschaft einen produktiven Gesprächsprozess gestalten?

Zur Einführung: Eröffnungsrede „100 Tage – 100 Gäste“, Edward Said im Gespräch mit Catherine David (documenta 10, 1997)

Sprecher*innen: Diedrich Diederichsen und Hito Steyerl

Panel: Marina Chernivsky, Raphael Gross, Teresa Koloma Beck und Ben Miller

Host: Anselm Franke

Sprache: In deutscher Sprache mit Simultanübersetzung ins Englische und in Deutsche Gebärdensprache

We need to talk!

Blank spots 2: Zur Rolle von Antisemitismus und Anti-Antisemitismus im postkolonialen Diskurs

Sonntag, 15. Mai 2022, 14–17 Uhr (MESZ)

In diesem Gespräch werden Potenziale und Leerstellen von postkolonialen Ansätzen thematisiert. Dabei wird kritisch hinterfragt, ob und in welcher Form die postkoloniale Perspektive die Spezifik der Shoah und des Antisemitismus ausblendet oder gar verkennt.

Sprecher: Meron Mendel und Eyal Weizman

Panel: Omri Boehm, Manuela Consonni, Nikita Dhawan und Natan Sznaider

Host: Hannah Tzuberi

Sprache: In englischer Sprache mit Simultanübersetzung ins Deutsche und International Sign

We need to talk!

Blank spots 3: Was ist anti-muslimischer und anti-palästinensischer Rassismus?

Sonntag, 22. Mai 2022, 14–17 Uhr (MESZ)

In der Debatte im Vorfeld der documenta fifteen wurden auch pauschale Vorurteile gegenüber muslimischen bzw. palästinensischen Künstler*innen geäußert. Dieses Gespräch beleuchtet das Phänomen des anti-muslimischen und anti-palästinensischen Rassismus. Es wird gefragt, wie sich diese Diskriminierungsformen durch Strukturen, Bilder und Narrative manifestieren, wie sie thematisiert werden und wie ein Entgegenwirken möglich ist.

Sprecherinnen: Sultan Doughan und Mezna Qato

Panel: Sarah El Bulbeisi, ​​Nicolas Siepen und Cihan Sinanoğlu

Host: Schirin Amir-Moazami

Sprache: In englischer Sprache mit Simultanübersetzung ins Deutsche und International Sign

Änderungen vorbehalten.

(MK)

PM Documenta fifteen