Eine Reise unter die Haut

Die Ausstellung KÖRPERWELTEN nimmt den Besucher mit auf eine unvergessliche Reise in den menschlichen Körper. Sie ermöglicht Einblicke in dessen komplexen Aufbau und erklärt für jeden verständlich Funktionsweise und Zusammenspiel der einzelnen Systeme und Organe.

Die Ausstellung geht aber noch viel weiter: Während man in einen fremden Körper schaut, entdeckt man seinen eigenen auf komplett neue Weise.

Dabei geht es den Ausstellungsmachern nicht nur um anatomische Wissensvermittlung. Vielmehr wollen sie den Besucher anregen, bewusst zu leben, stärker auf die eigene Gesundheit zu achten, die Möglichkeiten und Grenzen des Körpers zu erkennen und über den Sinn des Lebens zu reflektieren.

Ein (beispielloser) Erfolg

Mit mehr als 50 Millionen Besuchern zählen die KÖRPERWELTEN zu den erfolgreichsten Ausstellungen weltweit. Sie touren seit 1995 um den Globus und gastierten in über 140 Städten in Europa, Afrika, Amerika und Asien.

Die Macher

Kuratorin Dr. Angelina Whalley und Plastinator Dr. Gunther von Hagens leisten mit ihren KÖRPERWELTEN Ausstellungen umfassende präventive medizinische Aufklärung. Gunther von Hagens’ bahnbrechende Erfindung der Plastination sowie die Kombination der vielfältigen Leidenschaften der beiden Mediziner haben einzigartige Ausstellungen geschaffen, die jeden Besucher zum Nachdenken und zur eingehenden Beschäftigung mit dem eigenen Körper einladen.

Ziele der Ausstellung

Ziel der beiden Mediziner und Ausstellungsmacher Dr. Angelina Whalley und Dr. Gunther von Hagens ist es, präventive Gesundheitsaufklärung auf anschauliche Weise zu leisten. Mit ihren populärwissenschaftlichen und praxisnahen Ausstellungen wollen sie einem breiten Laienpublikum den menschlichen Körper und seine Funktionen näherbringen und die Auswirkungen ungesunder Lebensweisen aufzeigen.

Jede KÖRPERWELTEN Ausstellung zeigt etwa 160 bis 200 echte menschliche Präparate, darunter eine Vielzahl beeindruckender Ganzkörperplastinate sowie einzelne Organe, Blutgefäßkonfigurationen und transparente Längs- und Querschnitte des Körpers. Sie ermöglichen einen umfassenden Einblick in die Anatomie und Physiologie des menschlichen Körpers. Organfunktionen aber auch häufige Erkrankungen werden im direkten Vergleich von gesunden und erkrankten Organen in leicht verständlicher Weise erläutert. Sie veranschaulichen die langfristigen Auswirkungen von Krankheiten und Suchtgewohnheiten wie Tabak- oder Alkoholkonsum oder etwa über die Mechanik künstlicher Knie- und Hüftgelenke.

So demonstriert z. B. eine gesunde Lunge im Vergleich zu einer Raucherlunge die sichtbaren Folgen des Tabakkonsums. Andererseits veranschaulichen Ganzkörperplastinate in lebensnahen Posen, wie kompakt Muskeln, Nerven und Organe in unserem Körper positioniert sind und wie präzise die einzelnen Systeme und Strukturen im Inneren unseres Körpers aufeinander abgestimmt sind.

Info: Pressedienst Koerperwelten ©Fotos: M.Kittner