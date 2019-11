Die weltbeste Schlagzeugerin SHEILA E rockte mit ihrer Band das Theaterstübchen.

Der Weltstar arbeitete bereits mit Prince, Carlos Santana, Michael Jackson, Marvin Gaye und Steve Winwood zusammen. Gerüchte sprechen sogar von Verlobungen mit Carlos Santana und Prince.Sheila E tritt normalerweise in Stadien und auf großen Events und Galas auf. Markus Knierim holte den Weltstar in sein „Wohnzimmer“, dem Theaterstübchen. Und sie kam mit einer großen Band und 2 Sängerinnen. Und wie sie kam: sie kam, rockte und siegte. Kaum Platz auf der kleinen Bühne, aber alle waren in Bewegung und spielten mit Dynamik und Leidenschaft.

Das Publikum im ausverkauften Theaterstübchen machte mit und folgte Sheilas Aufforderungen zum Mitsingen, Tanzen, Klatschen und Hopsen.

Leider war nach 90 Minuten alles vorbei, die Zuschauer waren erschöpft und die Band musste in der Nacht noch weiter zum nächsten Auftritt ihrer Europatour.

M.Kittner © Fotos: M.Kittner