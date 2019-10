Meena Cryle und Chris Fillmore brachten das Theaterstübchen zum Kochen

Da hat Markus Knierim vom Theaterstübchen wieder einen musikalischen Diamanten nach Kassel geholt. Meena Cryle mit Chris Fillmore und Band. 5 Vollblutmusiker brachten das ausverkaufte Stübchen zum Kochen. Unglaublich welche Kraft und Emotionen die österreichische Blues- und Rockröhre ausstrahlt. Bei ihren Balladen scheint sie zu leiden und erzeugt beim Zuhörer Gänsehaut. Chris Fillmore ist ein Bluesgitarrist der Extraklasse. Egal ob beim Blues, Southern Rock, Soul oder Country : der in sich ruhende Gitarrist ist eins mit seinem Instrument. Die weiteren Mitglieder der Band ( Alex Trier am Bass, Söa Fitzpatrick am Keyboard und der Schlagzeuger Rainer Baumgartner) bewiesen ihre Klasse auch bei beeindruckenden Soli.

„Elevations“, das erst am 18. Oktober offiziell erscheinende Album wurde vorgestellt. Eine Empfehlung für Fans „ handemachter Musik“!

Meenas Stimmgewalt und die exzellente Spielkunst der Band sorgten für stehende Ovationen und einen tollen Konzertabend.

M.Kittner Fotos: © M.Kittner