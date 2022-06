“ttt – titel, thesen, temperamente” auf der documenta fifteen.

“ttt – titel, thesen, temperamente” auf der documenta fifteen.

Filme, Kunst und Zeitgeist: Das Kulturmagazin berichtet einmal in der Woche über das Wichtigste aus dem aktuellen kulturellen Geschehen. Interessante Ausstellungen, neue Musik und Trends der Kulturszene werden vorgestellt.

Während der Preview Tage für die internationale Presse konnten wir in der Documentahalle einen Einblick in die aufwändigen Dreharbeiten der Kultursendung „ttt“ beobachten. Max Moor, der souveräne Moderator der Sendung, ließ sich durch nichts aus der Ruhe bringen und wiederholte seine Ansagen solange, bis Regisseur, Kameraleute und Tontechniker zufrieden waren. Man darf gespannt sein was Max Moor von der documenta fifteen zu berichten weiß.

Heute in der ARD um 23:05 : ttt-extra: Documenta .

M.Kittner ©Fotos: M.Kittner