Bad Hersfeld, 21. Juli 2020

BAD HERSFELD – STADT DER GESCHICHTEN – Das zweite Wochenende mit Thomas Reiter, André Hennicke, Günter Alt, Bettina Mönch, Carolina Eyck und vielen anderen.

Nach dem erfolgreichen Start des Sommerfestivals BAD HERSFELD – STADT DER GESCHICHTEN, das unter dem Motto EIN ANDERER SOMMER an fünf Wochenenden bis zum 16. August stattfindet, freuen sich alle nun auf die nächsten spannenden Veranstaltungen am kommenden zweiten Wochenende.

Gleich am Freitag (24. Juli/ 22 Uhr/ die zweite und letzte Vorstellung dann am Samstag um 22 Uhr) feiert ein neuer Höhepunkt in der Stiftsruine Premiere: JULES VERNES SCHÖNE NEUE WELTEN – ZU DEN STERNEN! mit den Schauspielern André Hennicke, Ute Reiber, Günter Alt und Peter Englert u.a..

Und eine kleine Sensation: Mit den Schauspielern steht der großartige Astronaut Thomas Reiter auf der Bühne sowie die berühmteste Theremin-Spielerin der Welt, Carolina Eyck!

Thomas Reiter wird dem Publikum von seinen spannenden Erlebnissen im Weltall erzählen. Und Carolina Eyck sorgt für wahrhaft sphärische Klänge. Sie spielt ein elektronisches Musikinstrument wie aus Science-Fiction, es wurde aber schon ca. 1920 entwickelt. Durch elektromagnetische Felder, die durch zwei Metall-Antennen ausgesendet werden, entstehen unsichtbare Saiten, die keiner so zupfen kann wie die gebürtige Berlinerin. Es ertönen magische Melodien, die mit Carolina Eycks Stimme eine Atmosphäre schaffen, die Weite und Weltall assoziieren lassen. Die Zeitschrift Cicero bezeichnet sie als „Königin des Theremins.“ Sie trat mit dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, dem BBC Philharmonic Orchestra, den Brüsseler Philharmonikern und dem Orquesta Sinfónica Nacional de Argentina auf, sie erhielt den ECHO Klassik, und sie schrieb ein Lehrbuch über Theremin.

Der Abend ist eine Reise zu den Sternen, ins All, in eine andere Welt. Jules Vernes außergewöhnliche Texte in eine Welt von übermorgen sind die Basis für diese Reise, ein Mix aus wilder Phantasie, den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, Größenwahn und Weltflucht. Eben eine verrückte Jules-Verne-Nacht mit Großprojektionen in der Stiftsruine und Livemusik. Regie und Konzept von ZU DEN STERNEN stammen von Stefan Behr (Theater ANU) und von Festspielintendant Joern Hinkel. (Diese Vorstellungen werden von der Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg unterstützt).

Das Konzert mit Gil Mehmert und Bettina Mönch in der Krypta der Stiftsruine um Mitternacht in der Nacht von Samstag auf Sonntag ist ein Leckerbissen für Musicalfans: UNPLUGGED – MUSICALSONGS IN DER KRYPTA – AND THE WORLD GOES ROUND! Bettina Mönch, eine der gefragtesten deutschsprachigen Musical-Darstellerinnen, singt Songs ihrer Theaterkarriere – musikalisch begleitet und moderiert von Gil Mehmert, Regisseur, studierter Gitarrist und ihr Ehemann. Also ein ganz besonderes Hauskonzert mit interessanten Einblicken hinter die Kulissen der Theaterwelt von zwei Künstlern, die in den letzten Jahren immer wieder das Publikum der Bad Hersfelder Festspiele begeistert haben. (Dieses Konzert wird von den Stadtwerken Bad Hersfeld unterstützt).

Am Sonntag, den 26.7. zeigen ab 15 Uhr, das Theater fensterzurstadt und das Figurentheater Neumond aus Hannover WO DIE WILDEN KERLE WOHNEN frei nach dem gleichnamigen Buch von Maurice Sendak für alle ab 4 Jahre in der Stiftsruine. Es ist die Geschichte von Max, der mit einem Boot zur Insel der wilden Kerle segelt, sie mit nur einem Zaubertrick zähmt und so zu ihrem König wird. Leise und laute Töne erzählen von Mut und Wut, vom Unfug treiben und von der Kraft der Phantasie. Die kleinen und großen Zuschauer werden auf eine Reise mitgenommen, die wild ist, Spaß macht und ermutigt, unbeirrt auf das zu blicken, was Angst macht. (Diese Vorstellung wird von der Firma Russek&Burkhard GmbH unterstützt)

Ebenfalls am Sonntag, aber ab 18 Uhr liest Festspielintendant Joern Hinkel im Romantik-Hotel Zum Stern im großen Salon aberwitzige, schweißtreibende Geschichten des Düsseldorfer Bürokaufmanns und Schriftstellers Hermann Harry Schmitz: DAS BUCH DER KATASTROPHEN. Seine grotesk-surrealen Alltagshysterien sind einmalig in der Literatur. Den Zuhörern wird vor Lachen das Kalt-Getränk im Halse steckenbleiben …

Am Sonntag (26.Juli) hat man in der Stiftsruine um 20:30 Uhr zum letzten Mal die Möglichkeit MARRAKESCH, MADRID oder DAS BÖSE HERZ von Christoph Braendle mit den Schauspielern Carsten Hentrich und Dirk Hoener zu sehen. „Die Zuschauer wurden Zeugen von großem Theater und damit einer Meisterleistung von Bettina Wilts als Regisseurin und den beiden Protagonisten…“, berichtete osthessennews nach der Premiere. Die Hersfelder Zeitung schrieb von starken Schauspielern und langanhaltendem Beifall für das Stück.

Wie entsteht ein Kunstwerk? MALEN IM FREIEN beantwortet die Frage am Freitag ab 15 Uhr im Park an der Stiftsruine. Mitglieder des Kunstvereins Bad Hersfeld e.V bauen ihre Staffeleien im Park rund um die Stiftsruine auf, das Publikum kann beim Entstehen der Werke zusehen.

In der Evangelischen Stadtkirche wird wie jeden Freitag um 19:30 Uhr ein Konzert des BAD HERSFELDER ORGELSOMMERS stattfinden. Am 24. Juli mit Lydia Schimmer (Dom zu Stuttgart),

Lullusreise oder: DIE KRAFT DER KASTANIEN ist ein interessantes Projekt von und mit Schüler*innen der Konrad-Duden-Schule. Sie spielen am Samstag um 15 Uhr im Stiftspark nach, wie Lullus die Stadt Hersfeld gründete und erzählen, wie Bad Hersfeld heute das Lullusfest feiert. Musical-Stars wie Jurriaan Bles und Alexander von Hugo haben das Stück mit Schülern und Lehrern erarbeitet.

Zum Beethovenjahr 2020 steht am Sonntag 26. Juli um 11:00 und um 18:00 Uhr im Johann-Sebastian-Bach-Haus das Konzert des Arbeitskreises für Musik KENNST DU DAS LAND, WO DIE CITRONEN BLÜHN…? mit Sabine Wackernagel, Schauspielerin, Dörte Gassauer, Pianistin und Eva Be Yauno-Janssen, Sopranistin auf dem Programm.

Auf dem Lingg-Platz spielt am Sonntag auf Einladung der Stadt Bad Hersfeld um 11:00 Uhr HUEPA Salsa, Cha-Cha-Cha, Merengue, Bossa Nova und Samba.

In der Sir-Henry.Galerie in der Homberger Straße 53 kann man den Besuch der Sommerausstellung mit Landschafts-Gemälden von Gabriele Schäfer mit einem herrlichen Gartenspaziergang verbinden: SOMMER, SONNE, SCHMETTERLINGE in der GALERIE IM GRÜNEN ist am Sonntag von 15 – 18 Uhr geöffnet.

Nach der traumhaften Inszenierung aus hunderten von Baldachinen im Stiftspark am vergangenen Wochenende ist DIE GESCHICHTENAPOTHEKE eine weitere Aktion des Theaters ANU – diesmal in der Innenstadt, in der City Galerie. Eine Geschichte als Rezept gegen Kopfschmerzen? Oder gar gegen Hühneraugen? Glauben Sie nicht? Wäre es nicht schön, es gäbe Geschichten auf Rezept für die kleinen und großen Leiden in der Welt? Ab kommenden Montag bis zum 16. August ist diese besondere Apotheke geöffnet.

In der Fußgängerzone trifft man immer Samstags von 10 bis 14 Uhr Straßenkünstler. Dies sind Angebote der Stadt Bad Hersfeld

Hinweise für die Besucher

Wir bitten unsere Gäste, die geltenden Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln zu beachten und einzuhalten. Dem Einlasspersonal ist zur eigenen Sicherheit Folge zu leisten. Über mögliche Vorstellungsänderungen informieren Sie sich bitte kurzfristig über unsere Homepage. Bitte bringen Sie Ihren Mundschutz mit. Sie helfen uns, wenn Sie den Kontaktzettel von unserer Homepage www.bad-hersfelder-festspiele.de herunterladen und ausgefüllt mitbringen.

Nicht alle Aufführungsorte sind barrierefrei. Bitte erfragen Sie Details beim Ticket-Service.

Info: Pressedienst BHF Fotos: M.Kittner