Ein perfekter Abend in der Konzertscheune Calden

Wo kann man das noch? Lecker Schlemmen und eine sehr unterhaltsame Varieté Show genießen? Natürlich in Nordhessen, genauer in der Caldener Konzertscheune .

Schon zum 25. Mal präsentiert Konzertscheunendirektor Bertold Braun ein hochkarätiges Programm. Seine einleitenden Worte zur Begrüßung läuteten einen unterhaltsamen Abend in einem einzigartigen Ambiente ein.

Alexander Lehmann | Moderation

Der Nürnberger Zauberer Alexander Lehmann steht für magische, witzige und erstaunliche Momente die noch lange in Erinnerung bleiben. Sein Entertainment ist immer kunstvoll durchdacht und sein Humor sympathisch und clever. Er liebt die Zauberkunst und interpretiert diese auf einzigartige Weise neu. Alexander Lehmann steht für Veranstaltungen die überraschen und einen neuen Wind in die Zauberszene bringen.

Fabien Kachev | Visuelle Comedy

Fabien Kachev ist Frankreichs gekrönter König seines Fachs; wortlos, nur mit Stimme, Gestik und Mimik erzählt er dreidimensionale Comics, die in sich so perfekt und schlüssig wirken, daß sie in ihrer Intensität kaum zu steigern sind. In seinen Miniaturen zieht Kachev dabei über so ziemlich alles und jeden her. Und das nicht immer durch moralisch einwandfreie Gesten. Doch niemand würde sich dadurch je gestört fühlen, im Gegenteil, man sucht sich selbst in diesen Figuren und findet sich auch tatsächlich wieder; etwa in dem Typen, der wütend am Lenkrad sitzt und dabei vollendet debil eine rote Ampel anmeckert.

Svetlana Belova | Hula Hoop/Kontorsion

In ihrer Darbietung wird eine uralte Circuskunst wieder zum Leben erweckt, die Kontorsion. Gummigleich und hinreißend schön wiegt sich Svetlana Belova einem Seestern gleich in sanften Wellen zur Musik. Lupenreine Kontorsion mit equilibristischen Elementen, unterstützt durch eine fabelhafte Choreographie nimmt ihren Lauf. Diesem Zauber kann sich niemand entziehen.

Carina & Leonid | Trapez/Hand auf Hand

Die Trapezdarbietung erzählt von einem ständigen Zwiespalt zwischen Nähe und Distanz, zwischen Vertrauen und Zweifel, den das Publikum durch ein rasantes Wechselspiel von schwungvollen Passagen und Momenten der Ruhe unmittelbar miterlebt. In ihrer Hand-to-Hand Darbietung präsentieren Carina und Leonid elegante Equilibristik und halten dabei zur verträumten Musik von Elmore stets die Balance.

Gregoriy Lovygin | Diabolo

Geboren und als Artist ausgebildet in der Ukraine, lebt er inzwischen in Dänemark wo er schon in vielen Zirkussen arbeitet. Ein Vollprofi (nicht nur) am Diabolo mit einer spannenden und temporeichen Darbietung.

Spieltage:

Das Caldener Wintervarieté 2019 findet vom 28. November (Premiere) bis zum 31.12.2019 jeweils von Donnerstag bis Sonntag – und „zwischen den Jahren“ – statt.

An Wochentagen und samstags jeweils 20:00 Uhr. Sonntags um 19:00 Uhr.

Sonderspieltage:

Sonntag, 08.12.2019, 14:30 Uhr (Familiennachmittag)

Weihnachtsfeiertage:

25.12.2019 ab 10:30 Uhr Brunch & Show

26.12.2019 15:00 Uhr zusätzliche Show

Silvester:

31.12.2019 15:00 Uhr zusätzliche Show

Buffetangebot:

An allen Nachmittagsveranstaltungen, keine Buffet Buchung möglich!

Preise:

Normalpreis der meisten Spieltage

Erwachsene

32,90 €

Kinder bis 14 Jahre

21,50 €

Sonntage (01.12. / 08.12. / 15.12. / 22.12.2019)

(sowie am 19.12. / 20.12. / 21.12.2019)

29,50 €

Familiennachmittag am 08.12.2019

21,50 €

Varieté-Brunch am 25.12.2019

(Einlass und Brunch ab 10:30 Uhr,

Show ab ca. 12:00 Uhr, Ende ca. 14:00 Uhr)

Erwachsene (32,90 € zzgl. 15,00 € Brunch)

47,90 €

Kinder bis 14 Jahre (21,50 € zzgl. 15,00 € Brunch)

36,50 €

Silvester (20:00 Uhr) keine Silvesterparty,

Ende der Veranstaltung 22:30 Uhr

56,00 €

Schlemmerbuffet

(an allen Abenden ab 1,5 Std. vor Showbeginn)

Erwachsene

19,90 €

Kinder bis 14 Jahre

15,00 €

Info: Braun / Kittner © Fotos: M.Kittner