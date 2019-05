Landkreis und Stadt Baunatal veranstalten Europa-Tag

Baunatal/Region Kassel. Die Stadt Baunatal und der Landkreis Kassel veranstalten am 9. Mai 2019 einen Europa-Tag auf dem Marktplatz von Baunatal. „Wir wollen über Europa im Allgemeinen und seine Bedeutung für unsere Region informieren“, berichten Landrat Uwe Schmidt und Bürgermeisterin Silke Engler. Zwischen 14.00 Uhr und 18.00 Uhr wird über europäische Fördermittel, die in den Landkreis Kassel fließen, europäische Förderprogramme und einzelne Kommunalpartnerschaften im Landkreis informiert. Ergänzt wird das Programm durch musikalische Beiträge der Musikschule Baunatal und der Elisabeth-Selbert-Schule Zierenberg sowie durch Genussangebote aus den europäischen Partnerkommunen einzelner kreisangehöriger Kommunen sowie Aktionen der Erich-Kästner-/Theodor-Heuss-Schule Baunatal. Mit von der Partie sind auch der Airport Kassel und die Kasseler Sparkasse.

Zum Abschluss des Europa-Tages zeigt das Cineplex Baunatal um 18.30 Uhr den Film „Das Mädchen aus dem Norden“, der mit dem Lux, dem Filmpreis des Europäischen Parlaments ausgezeichnet wurde.

„Wir sind uns sicher, dass für jeden Besucher etwas dabei ist und dass der 9. Mai in Baunatal eine gute Gelegenheit ist, sich über Europa zu informieren und europäisches Flair zu genießen“, betonen Engler und Schmidt abschließend.

Hintergrund:

Einen Informations- und Kulturtag im Zeichen Europas hatte der Landkreis erstmals 2018 zusammen mit der Stadt Kassel auf dem Bebelplatz in Kassel organisiert. Der Europatag der Europäischen Union geht auf die Gründungsinitiative des französischen Außenministers Robert Schuman zur Bildung einer europäischen Produktionsgemeinschaft für Kohle und Stahl vom 9. Mai 1950 zurück, die heute als Beginn der Europäischen Union gesehen wird.

In Hessen findet vom 4. bis 12. Mai 2019 die Europa-Woche statt, bei der hessenweit an unterschiedlichen Stellen Veranstaltungen zum Thema Europa stattfinden.

Mit dem Europa-Tag will der Landkreis Kassel darüber informieren, welche Wirkung europäische Programme und Initiativen in einem Landkreis haben.

(MK)