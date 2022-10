Kaufungen. Günther´s Natur feiert 5-jähriges Jubiläum mit Rabattaktion am 29. Oktober.

Regionale Erzeugnisse und individuelle Beratung, all das bekommt man bei Günther´s Natur Pur, dem Bioladen in Kaufungen. Doch auch für Hunde und Katzen gibt es dort artgerechte Tiernahrung. Für Hunde gibt es eine extra Ruhezone mit frischem Wasser und Leckereien, so dass Herrchen oder Frauchen in Ruhe das vielfältige Angebot anschauen können.

Am 29. Oktober findet nun bereits das 5-jährige Geschäftsjubiläum statt. Neben frischer Bratwurst vom Grill und einigen anderen Schmankerln, erhalten Kunden*innen am 29. Oktober 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment von Günther´s Natur Pur.