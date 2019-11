Adrenalin-die Sportshow der Gefühle 2019

Alle zwei Jahre an zwei Abenden und immer ausverkauft!

Wieder einmal lockten lokale und internationale Sportler, Künstler und Artisten in zwei Vorstellungen jeweils 1300 Zuschauer in die Baunataler Rundsporthalle.

Wie immer konnten die heimischen Gruppen mit ihren Darbietungen locker mit den internationalen Stars mithalten.

Auch 2019 sahen die begeisterten Zuschauer eine mitreißende Show, die ohne die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer, Unterstützer und Sponsoren und der Stadt Baunatal nicht möglich gewesen wäre.

Die große Adrenalin Familie sieht sich wieder im November 2021!

M.Kittner © Fotos: M.Kittner