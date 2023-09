Zusätzlich zu Mario Jassmanns Boxkünsten steht ihm sein Vater, Reinhard Jassmann, immer tatkräftig zur Seite. Reinhard Jassmann, ein ehemaliger deutscher Boxer mit einer beeindruckenden Karriere, hat sich als Unterstützer und Mentor für seinen Sohn etabliert.

Reinhard Jassmann, erlangte als Amateurboxer große Anerkennung. Er gewann viermal die Landesmeisterschaft in Hessen und wurde dreimal Südwestdeutscher Meister. Im Jahr 1980 krönte er sich zum bundesdeutschen Amateurboxmeister im Halbmittelgewicht. Auf internationaler Ebene erzielte er beachtliche Erfolge, darunter ein zweiter Platz beim Akropolis-Turnier in Athen und ein dritter Platz beim Intercup 1979.

Reinhard Jassmann nahm im Mai 1981 an der Europameisterschaft teil, wo er im Achtelfinale gegen den Franzosen Patrick Magnetto ausschied. In der Box-Bundesliga vertrat er stolz den TV Korbach und konnte zweimal den zweiten Platz bei deutschen Meisterschaften mit der Boxstaffel 1980 und 1981 erringen.

Im Jahr 1990 war Reinhard Jassmann maßgeblich an der Neugründung der Boxabteilung des TSV Korbach beteiligt und übernahm die Position des Cheftrainers. In dieser Rolle setzte er das Boxen als Mittel zur gesellschaftlichen Integration und zur Förderung der Jugend ein.

Die Anerkennung seiner Arbeit zeigte sich 2019, als er zum Bürgerfest des Bundespräsidenten eingeladen wurde. Die enge Vater-Sohn-Beziehung zwischen Reinhard und Mario Jassmann ist ein wichtiger Bestandteil von Marios Erfolg und wird sicherlich auch am 28. Oktober 2023 in der Kreissporthalle von Korbach, wenn Mario erneut in den Ring steigt, zu spüren sein.