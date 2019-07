Am Samstag den 06.07.2019 von 17:45 Uhr bis 19:30 Uhr heißt es Klosterbühne -Altstadt- und Kulturfest Korbach frei für Rockhead.

Die professionellen Musiker sorgen für mega Stimmung. Nicht umsonst gastierten die Musiker teils aus vorigen Besetzungen als Support von Größen wie Doro Pesch, Sweet, Slade, Rodgau Monotones oder Saxon oder waren live beim hessischen Radiosender HR3 zu Gast. Frontmann Mike Gerhold, der erst letzte Woche als Support für In Extremo agierte ,Lead-Gitarrist Thomas Kilb, Bassist Gerhard Kunze und Schlagzeuger Dominik Lang, verstehen es, das Publikum mit geballter Ladung guter Laune und Unterhaltung mit einem Feuerwerk von NO.1 Hits aus 30 Jahren Rockgeschichte zu begeistern. Das mitreißende Repertoire besteht aus den Hits von Deep Purple, Steppenwolf, T.Rex, The Sweet, Tina Turner, AC/DC, Judas Priest, ZZ Top, Slade, Suzie Quatro, Status Quo, Queen, Hot Chocolate, C.C.R., Rainbow, u.v.a.. Das zum Kult gewordene Bühnenoutfit mit dunklen Brillen, Zebralook und Leder gehört genauso zum Auftritt von Rockhead, wie der gute Kontakt zum Publikum, das lockere Entertainment und ein perfektes Bühnenbild sowie die Spielfreude der Musiker!

(MK)

