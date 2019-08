Am Freitag den 16.08.2019 von ca. 20:00 Uhr bis ca. 23:30 Uhr heißt es zum Taubensommerfest: Freilichtbühne Schlosspark – Waldeck frei für Rockhead.

Die professionellen Musiker sorgen für mega Stimmung. Nicht umsonst gastierten die Musiker teils aus vorigen Besetzungen als Support von Größen wie Sweet, Slade, Rodgau Monotones oder Saxon oder waren live beim hessischen Radiosender HR3 zu Gast. Frontmann Mike Gerhold, der erst vor kurzem als Support für In Extremo und Größen wie Doro Pesch agierte ,Lead-Gitarrist Thomas Kilb, Bassist Gerhard Kunze und Schlagzeuger Dominik Lang, verstehen es, das Publikum mit geballter Ladung guter Laune und Unterhaltung mit einem Feuerwerk von NO.1 Hits aus 30 Jahren Rockgeschichte zu begeistern. Das mitreißende Repertoire besteht aus den Hits von Deep Purple, Steppenwolf, T.Rex, The Sweet, Tina Turner, AC/DC, Judas Priest, ZZ Top, Slade, Suzie Quatro, Status Quo, Queen, Hot Chocolate, C.C.R., Rainbow, u.v.a.. Das zum Kult gewordene Bühnenoutfit mit dunklen Brillen, Zebralook und Leder gehört genauso zum Auftritt von Rockhead, wie der gute Kontakt zum Publikum, das lockere Entertainment und ein perfektes Bühnenbild sowie die Spielfreude der Musiker!

Trotz vollen Terminkalenders, haben die Jungs kurzerhand Alles möglich gemacht, um auf der schönen Kulisse in Waldeck – die kurzfrsitige Anfrage zusagen zu können.

Diese kam von den „zarten Tauben“, ein gemeinnütziger Verein mit derzeit insgesamt ca. 55 aktiven und fördernden Mitgliedern.

Die relativ junge und coole Truppe aus dem aktiven Kern von 35 Mitgliedern hat sich das Unterstützen von Ortsvereinen bei ihren Veranstaltungen auf die Fahnen geschrieben. Nicht zu kurz kommen soll aber auch die Ortsverschönerung , angefangen bei Brunnensanierung, Treppenbau, Bank Bau, bis hin zu Pflasterbefestigung von Plätzen sofern es sinnvoll ist. Auch die Pflege des 6 km langen Rundwanderweges gehört dazu, ganz zu schweigen von der willkommenen Geselligkeit.

Das alles ist natürlich auch mit Kosten verbunden. Die Generierung erfolgt u.a. aus dem Taubenfest, das dieses Jahtr zum 17. Mal stattfindet.

Bei freiem Eintritt über drei Tage vom 16.08.2019 bis 17.08.2019 hat sich der Verein einiges an Programm einfallen lassen:

Nicht nur das überregional bekannte Schwergewicht Rockhead ist mit am Freitag zur Eröffnung am Start, sondern am Samstag auch die beliebte Singer und Songwriterin Nadine Fingerhut mit ihren Eigenkompositionen. Der Sonntag ist als Familientag mit Kinderspielen und buntem Programm auf der Bühne u.a. mit Gottesdienst, Auftritten von Alleinunterhaltern über Shanty Chor bis hin zum Spielmannszug geplant.

Auch kulinarisch wird einiges geboten. Neben einem Cocktail und Weinstand wird es dort auch Käsehäppchen und was Salziges zu erwerben geben. Neben Bratwurst und Pommes-Produkten gibts Chili con Carne, sowie Schepperlinge solange der Vorrat reicht.

Der Eintritt ist an allen Tagen frei.

Programm

Freitag 16.08.2019

19:00 Einlass

ca. 20:00 Rockhead

Samstag 17.08.2019

19:00 Einlass

ca. 20:00 Nadine Fingerhut

Sonntag 18.08.2019

10:30 Uhr Gottesdienst, im Anschluß musikalisches- und Familienprogramm

17:00 Ende

(MK)