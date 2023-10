Spielplan:73. Bad Hersfelder Festspiele

Intendant Joern Hinkel bringt „Wie im Himmel“ auf die Bühne

Große Vielfalt bei den Festspielen mit „Dreigroschenoper“, „A Chorus Line“ und der Komödie „Der Vorname“ im Schloss Eichhof

In allen Stücken der kommenden Spielzeit spielt Musik eine wichtige Rolle, „und das auf die vielfältigste Weise“, sagt Intendant Joern Hinkel über die Festspielsaison. Die 73. Bad Hersfelder Festspiele werden am Freitag, 21. Juni 2024, mit der „Dreigroschenoper“ eröffnet. Dazu Joern Hinkel: „Mit einer schrillen, siebenköpfigen Band kehren Bertolt Brecht und Kurt Weill in ihrer `Dreigroschenoper´ den melodramatischen, großen Gestus der Oper ins Groteske und Spielerische. Ihr Stück ist voller musikalischer Anspielungen, hinterhältig, doppelbödig und bei aller Desillusionierung charmant und schmissig. Es ist das reinste Vergnügen, den Gangstern, Polizisten, Huren und Bettlern beim Trällern ihrer Songs über Liebeslust und -leid zuzuhören. Ein Genuss für alle Festspielfans!“

Nach der Eröffnung der 73. Bad Hersfelder Festspiele mit der „Dreigroschenoper“ bringt Intendant Joern Hinkel mit „Wie im Himmel“ das berührende Schauspiel um einen Dirigenten und einen Chor auf die Bühne der Bad Hersfelder Stiftsruine. Das Musical „A Chorus Line“ in einer neuen Fassung wird das Publikum ebenso begeistern wie die Wiederaufnahme von „Das kleine Gespenst“ für alle großen und kleinen Festspielgäste. Im Schloss Eichhof können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf die Komödie „Der Vorname“ freuen.

Bürgermeisterin Anke Hofmann findet den neuen Spielplan sehr gut: „Nachdem sich in diesem Jahr die Bad Hersfelder Festspiele bester Aufnahme bei Publikum und Feuilleton erfreuten, werden Joern Hinkel und sein Ensemble auch in der Spielzeit 2024 nicht nachlassen: Kunst und Unterhaltung vom Feinsten – schrill, nachdenklich, anrührend, temporeich. In der Saison 2024 steckt buchstäblich „viel Musik drin“. Ich glaube, das wird eine Festspielsaison, auf die wir uns sehr freuen können!“

Der Vorverkauf für die 73. Bad Hersfelder Festspiele beginnt am Freitag, den 13.10. 2023 um 10 Uhr! Bei Sofortkauf der Eintrittskarten für die Spielstätte Stiftsruine wird bis zum 31. Dezember 2323 auf nicht ermäßigte Karten ein Rabatt in Höhe von 10 % gewährt. Das Familienstück und die Nebenspielstätte Schloss Eichhof sind von dieser Ermäßigung ausgenommen.

