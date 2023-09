UDOmat und die Panikgenossen im Wolfhager Kulturladen

UDOmat und die Panikgenossen im Wolfhager Kulturladen

UDO – Double Udomat brachte mit seiner Band den Panikgenossen den Wolfhager Kulturladen zum Kochen.

Der Laden war rappelvoll und nur zum Teil bestuhlt. Die Band, die sonst große Bühnen gewöhnt ist, musste sich auf der kleinen Aktionsfläche des Kulturladens ordentlich einschränken. Drei sitzende Gitarristen bei einer Rockband , geht das ? Sehr gut sogar! Man nennt es einfach ein leicht unplugged Wohnzimmerkonzert.

Ich war erstaunt, welch hochklassige Musiker sich in Nordhessen zu einer so kraftvollen Band zusammengefunden haben. Respekt!

Udomat ( Chris Pietsch)konnte sich auf einen über 200 Stimmen starken und textfesten Backgroundchor verlassen. Nach 21 Liedern aus Udos Hitlisten waren die Band und alle Zuschauer erschöpft und glücklich.

Dank an den Wolfhager Kulturladen für diesen heißen Abend!

UDOMAT & die Panikgenossen – Deutschlands größte Udo Lindenberg Tribute Band. UDOMAT, der bereits seit 2017 sehr erfolgreich mit seiner Udo Lindenberg Double Solo Show durch die Bunte Republik zieht, gründete die Panikgenossen im Mai 2018 gemeinsam mit Keyboarder Thomas Jung. „Der nordhessische Flexibel Betrieb“ Eine Zusammenstellung von Geheimräten, die bei Bedarf mit Unterstützung von Tänzerinnen und auch mal einen Barkeeper dem Publikum eine Show präsentieren, ganz im Sinne von Udo Lindenberg. Der typische Lindenberg-Sound und die Darbietung ist vom Original, bei ihrer 2 stündigen Show, kaum zu unterscheiden. Die Band konnte bereits Ihren ersten Erfolg Ende 2018 feiern, denn Sie wurden beim Deutschen Rock & Pop Preis in Siegen ausgezeichnet als „Beste Rock ‘n Roll & Beste Tribute Band Deutschlands“. Seit April 2019 haben UDOMAT & die Panikgenossen auch ihren ganz persönlichen Kinderchor namens „PANIK KIDS“ am Start. 2020 / 2021 /2022 brachte die Band 3 eigene Singles auf dem Markt. „ZU ZWEIT“ „ALLES GEHT“ und die Ballade „BODYGUARD“, die über ihre Plattenfirma Fiesta Records, veröffentlicht wurden. 2021 wurde die Band zum wiederholten Mal mit dem Deutschen Rock & Pop Preis ausgezeichnet als „Beste Tribute Band und in der Hauptkategorie, als „Beste Rock Band Deutschlands“, wo UDO LINDENBERG persönlich, zum Erfolg der Band, gratulierte. UDOMAT & die Panikgenossen performen die größten und spektakulärsten Songs von Udo Lindenberg und nehmen alle Experten mit auf eine ganz galaktische Reise. Der Kompass in der Hand…Von Norden bis Süden, von Ost bis nach West mit dem Sonderzug…Hinterm Horizont, über die Reeperbahn mit Jonny Controletti und Dr. Feel Good und einer ordentlichen Portion Honky Tonky Show. Einer muss den Job ja machen, denn die Nordhessische Panik Power macht Ihr Ding!

Wichtig: Am 22.09. im Theaterstübchen und am 17. November gibt es ein weiteres Konzert von Udomat und den Panikgenossen im Bürgerhaus von Hessisch Lichtenau mit besonderen Gästen.

(MK) © Fotos: M.Kittner