Uwe Ochsenknecht kommt zu einem einmaligen Experiment in der Stiftsruine in Bad Hersfeld!

Ein Schauspieler. Ein versiegeltes Textbuch. Keine Probe.

Die Bad Hersfelder Festspiele überraschen mit einem einmaligen Experiment, dem sich Film- und Bühnenstar Uwe Ochsenknecht am Samstag, den 24. August ab 20:30 Uhr in der Stiftsruine stellen wird (Karten ab 22 Euro).

Der großartige Schauspieler (z.B.: DAS BOOT/ SCHTONK/MÄNNER) bekommt mit Beginn der Vorstellung den Text in einem versiegelten Umschlag überreicht. Ohne Proben, ohne Regie wird er den Text zum ersten und einzigen Mal vor Publikum lesen und muss den Anweisungen des Autors folgen.

Intendant Joern Hinkel: „Vor etwa zwei Jahren habe ich das erste Mal von diesem unglaublichen Text gehört: Ein Stück, das der Schauspieler in einem versiegelten Umschlag erst auf der Bühne öffnen darf. Er hat keine Ahnung, was auf ihn zukommt. Ich habe sofort davon geträumt, es einmal in der Stiftsruine aufzuführen.“

Und nun ist es so weit: Uwe Ochsenknecht kennt das Manuskript nicht, das er auf der Bühne in die Hand bekommt. Er wird es auch vorher garantiert nicht lesen, sondern sich dem Ungewissen stellen und das Publikum mit auf eine Reise durch das spannende Theaterexperiment nehmen.

„Mit Uwe Ochsenknecht konnten wir einen Schauspieler gewinnen, der sich auf dieses verrückte Experiment einlässt. Ich kenne seine Spielfreude, seinen Witz, sein Improvisations-Talent, seinen Mut, sich auf unbekanntes Terrain zu bewegen, und bin unglaublich gespannt, was an diesem Abend auf unserer Bühne passiert. So unmittelbar und direkt wie bei diesem Stück kann ein Zuschauer unmöglich bei der Entstehung von Theater dabei sein.“, freut sich Joern Hinkel auf den Auftritt des bekannten Schauspielers.

Der junge Iraner Nassim Soleimanpour entwickelte mit WEISSES KANINCHEN, ROTES KANINCHEN eines der aufregendsten Experimente für einen Schauspieler der letzten Jahre: Eine ebenso spannende wie unterhaltsame Auseinandersetzung mit Macht, Manipulation und Gesellschaft.

Seit seiner Premiere 2011 wurde das Stück in über 15 Sprachen übersetzt, international mehrfach ausgezeichnet und weltweit gespielt. Ausgesetzt haben sich dem Experiment bisher unter anderem Prominente wie John Hurt, Ken Loach, Whoopi Goldberg, Corinna Harfouch und Christoph Maria Herbst.

UWE OCHSENKNECHT

WEISSES KANINCHEN, ROTES KANINCHEN

von Nassim Soleimanpour

am 24. August 2019/ 20:30 Uhr

Stiftsruine Bad Hersfeld

Karten ab 22 Euro

