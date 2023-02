Nadine Fingerhut begeistert im Wolfhager Kulturladen.

„Hallo Leben“ dieses Lied von Nadine Fingerhut hat mich während der Pandemie mehr als einmal aus einer düsteren und pessimistischen Stimmung herausgeholt.

Nadines lebensbejahende und fröhliche Art auch problemorientierte Texte „an den Mann zu bringen“ ( nein ich gendere nicht!) tut so gut. Das fanden auch die Besucher des ausverkauften Konzerts im Kulturladen Wolfhagen.

Zusammen mit Philipp Holmer ,der sie auf mehreren Instrumenten und vokal begleitete, bescherte sie allen Anwesenden einen wunderbaren Abend. Auch ihre jungen special guests (Alina, Ian und Lotta ) begeisterten.

„Die Song-Poetin Nadine Fingerhut steht vor allem für eingängige Melodien, tiefgründige Texte und eine Stimme, die uns wärmt und umarmt.

Sie tourt seit 12 Jahren mit ihren eigenen Songs, hat bereits 3 Alben und eine EP veröffentlicht und Konzerte gespielt mit Größen wie Anastacia, Konstantin Wecker und Purple Schulz.

Nadine schreibt Songs über das Suchen und das Finden, Freiheit, die Wertschätzung des Moments, die Liebe zum Leben, das Füreinander da sein und den Traum von mehr Menschlichkeit und Respekt in unserer Gesellschaft.

Musik und Poesie verpackt in wunderbare Popsongs, die den Nerv der Zeit treffen.

Wer schon mal ein Nadine Fingerhut- Konzert besucht hat, ist sehr wahrscheinlich mit dem wunderbaren Gefühl nach Hause gegangen, dass wir alles schaffen können, wenn wir es nur wollen und, dass es sich immer lohnt seine Träume zu leben.“

Wie immer ein großes Dankeschön an die Macher des Wolfhager Kulturladens !

M.Kittner/N.Fingerhut © Fotos: M.Kittner