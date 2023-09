„Summertime“ – Die Abschluss-Gala mit dem Orchester der Bad Hersfelder Festspiele

„Summertime“ – Die Abschluss-Gala mit dem Orchester der Bad Hersfelder Festspiele, Willemijn Verkaik, Sidonie Smith und vielen anderen

Traditionell ist die Abschluss-Gala der Abend des Orchesters der Bad Hersfelder Festspiele unter der Leitung von Christoph Wohlleben und Darstellerinnen und Darstellern aus den Produktionen der Festpielsaison und Gästen.

Als Gast wird in diesem Jahr (27. August/20 Uhr) Musical-Star Willemijn Verkaik in der Stiftsruine auftreten. Die gebürtige Niederländerin machte weltweit Furore mit ihrer Paraderolle Elphaba im Musical „Wicked“. In der Rolle der grünen Hexe stand sie am Broadway, am Londoner West End, in den Niederlanden, in Oberhausen und zuerst in 2007 in Stuttgart auf der Bühne. Noch mehr Fans gewann sie als Stimme der Elsa in „Eiskönigin“-Verfilmungen. Weitere Rollen in Deutschland und den Niederlanden waren u.a. Molly in „Ghost“, Donna in „Mamma Mia!“, Kala in Disney’s „Tarzan“, Beverley Bass im Musical „Come From Away“ und Mrs. Danvers in „Rebecca“. Zudem gibt sie auf der ganzen Welt Konzerte.

Sidonie Smith und Andreas Bongard brillieren in diesem Sommer in „Jesus Christ Superstar“ als Maria Magdalena und Jesus. Sie werden wie auch Frank Winkels (Pontius Pilatus) und Rob Pelzer (König Herodes) solo und mit Duetten auftreten. Außerdem darf man sich auf ein Trio aus „König Lear“ freuen: Nora Buzalka, Katrin Röver und Friederike Ott werden gemeinsam zeigen, dass sie nicht nur als Lears Töchter großartig sind, sondern auch gemeinsam singen können.

Die Moderation übernimmt Peter Englert. Er trat auch in diesem Sommer als Mathematiklehrer McAllister in „Der Club der toten Dichter“ auf und spielte mehrere Rollen in „Das kleine Gespenst“.

Überschrieben ist das Konzert mit dem Titel „Summertime“, und der berühmte Titel aus „Porgy und Bess“ wird natürlich Teil des Programmes sein. Außerdem haben die Künstler mit Orchesterleiter Christoph Wohlleben Songs aus Musicals wie „Der Mann von la Mancha“, „Mozart“, „Sister Act“, „Jekyll und Hyde“ und vielen anderen ausgewählt.

Traditionell endet die Gala mit dem Marsch “Pomp and Circumstance” von Edward Elgar, begleitet von der erneut beeindruckenden Arbeit des Pyrotechnikers der Bad Hersfelder Festspiele.

Im Rahmen der Abschluss-Gala wird der begehrte Zuschauerpreis (in diesem Jahr zum 28. Mal) verliehen: Die Festspiel-Besucherinnen und -Besucher wählen die Preisträgerin oder den Preisträger aus Darstellerinnen und Darstellern der Produktionen in der Stiftsruine dieser Spielzeit aus. Abgestimmt werden kann bis Samstag, den 26. August online – unterstützt durch die Sparkasse Hersfeld-Rotenburg – und auf den Stimmzetteln im Eingangsbereich der Stiftsruine. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden Gutscheine für Eintrittskarten für die nächsten, die 73. Bad Hersfelder Festspiele, verlost.

Info: Pressedienst der Festspiele Fotos:© M.Kittner