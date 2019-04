Herr GATSBY und seine GLAMOUR GIRLS

Romana Reiff sorgte wie immer in ihren Abendrot – Shows in der Bar Seibert für einen sehr unterhaltsamen Abend. Diesmal mit einer Liveband und Herrn Gatsby ( herrlich: Herwig Lucas )

Mit paillettenbesetzten Hängekleidern, Federboas und strahlend- exzentrischer Lebenslust, nahm Romana die begeisterten Zuschauer mit Herrn Gatsby und seinen vier Enkelinnen auf eine kurzweilige und lustige musikalische Reise.

Das Damenquartett gab bekannte Chansons mit amüsanten Bearbeitungen im Stil der 20er Jahre zum besten und schlug dabei mit viel Wortwitz und komödiantischem Talent immer wieder Brücken in die Neuzeit!

Besetzung :

Gesang: Romana Reiff (1. Glam-Girl)

Geige: Maria Weber-Krüger (2. Glam-Girl)

Klavier: Yevgeniya Schott (3. Glam-Girl)

Kontrabass: Sina Giessler (4. Glam-Girl)

Spezial Guest: Herwig Lucas – Gesang (Herr Gatsby)

Wie immer stammen Konzept und Regie für die Bar-Theken-Show aus der Feder von Abendrot-Macherin Romana Reiff.

Die Abendrot Shows zeichnen sich nicht nur durch die tollen Darbietungen aus, sondern auch durch das Ambiente der Bar Seibert und den leckeren Speisen und Getränken aus.

Karten gibt es jetzt nur noch für den Zusatztermin am Di, 23.04. im Theaterstübchen, denn die Mai-Termine in der Bar Seibert sind bereits ebenfalls ausverkauft!

M.Kittner © Fotos: M.Kittner