Doro rockt das Kulturzelt

Fast ein Familientreffen im Wolfhager Kulturzelt, eine sehr große Familie! Zum zweiten Mal rockte sie mit ihrer exzellenten Band das Zelt in den Teichwiesen. Mit ihren 1.54 Metern ist sie doch eine ganz Große. Seit fast40 Jahren ist sie unangefochten die Queen of Metal und wurde kürzlich in Las Vegas sogar zur „ Metal Goddess“ gekürt.

Im Wolfhager Kulturzelt wirbelte sie wie eine 20- Jährige über die Bühne. In dieser komprimierten Form wurde einem erst mal klar, wie viele Hits die Rockerin schon hatte: „Raise your Fists“, „We are Metalheads“, „True as Steel“ und natürlich ihr Klassiker „ Für immer“, um nur einige zu nennen.

Ohne Pause rockte sie mit ihren Musikern auf der Bühne, lieferte eine atemberaubende Show und konnte sich voll auf einen 1000 köpfigen Background-Chor verlassen. Ein Rock-Konzert aus der guten alten Zeit: Leder, „Geschrei“, Schweiß, lange Haare, Ekstase ,Headbanger, Lautstärke…… Doro nannte es lachend: „ old school metal“.

Seit Mitte der 1990er-Jahre ist Doro Pesch als Solokünstlerin erfolgreich. Mehr als drei Jahrzehnte ist die Queen of Metal im Geschäft. Zehn Millionen verkaufte Tonträger, mehr als 2.800 Konzerte in 60 Ländern auf vier Kontinenten sind einige Zahlen aus der Bilanz von Doro Pesch.

Sie schrieb Einzugshymnen für die Boxweltmeisterin Regina Halmich und ist auf ihrem letzten Album „Raise Your Fist“ im Duett mit Lemmy Kilmister von Motörhead zu hören. Ihre Songs „All We Are“ und „Für immer“ sind Megahits.

Ein herausragendes Konzert in dem Kulturzelt Wolfhagen. Ein großer Dank an die „Macher“ dieser Veranstaltungsreihe. Danke, dass ihr immer so tolle Künstler in die Region holt!

M.Kittner © Fotos: M.Kittner