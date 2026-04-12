Premiere in Kassel: Alice im Wunderland erobert die Bühne im Schauspielhaus Kassel

Kassel. Mit einer aufwendig inszenierten Musicalproduktion bringt das Staatstheater Kassel einen der bekanntesten Stoffe der Literaturgeschichte auf die Bühne des Schauspielhauses. Alice im Wunderland, basierend auf der Vorlage von Lewis Carroll, feiert am 25. April 2026 um 18 Uhr Premiere und verspricht ein fantasievolles Theatererlebnis für die ganze Familie.

Die Geschichte der jungen Alice, die einem weißen Kaninchen folgt und in eine surreale Welt voller skurriler Figuren eintaucht, zählt seit Generationen zu den Klassikern der Kinder- und Jugendliteratur. In der Kasseler Inszenierung wird dieser zeitlose Stoff als modernes Musical neu interpretiert und verbindet Schauspiel, Gesang und Bewegung zu einem vielschichtigen Bühnenerlebnis.

Im Mittelpunkt steht eine Reise zwischen Traum und Wirklichkeit, in der Alice nicht nur auf Figuren wie den exzentrischen Hutmacher, die geheimnisvolle Grinsekatze oder die herrische Herzkönigin trifft, sondern auch mit Fragen der eigenen Identität konfrontiert wird. Die Inszenierung richtet sich an Kinder ab etwa acht Jahren, spricht jedoch durch ihre inhaltliche Tiefe ebenso ein erwachsenes Publikum an.

Ein besonderer Fokus liegt auf der Einbindung junger Talente. Die Produktion ist Teil der JUST+ Reihe des Staatstheaters und wird unter Mitwirkung des Kinder und Jugendchores realisiert. Damit verbindet das Theater künstlerischen Anspruch mit gezielter Nachwuchsförderung und schafft zugleich einen niedrigschwelligen Zugang zur darstellenden Kunst für junge Menschen.

Als öffentlich getragenes Mehrspartenhaus wird das Staatstheater Kassel durch Mittel des Landes Hessen und der Stadt Kassel finanziert. Diese Förderung ermöglicht es, anspruchsvolle Produktionen wie Alice im Wunderland zu realisieren und kulturelle Bildung als festen Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens zu verankern.

Nach der Premiere stehen bereits weitere Aufführungstermine auf dem Spielplan, darunter der 30. April, 17. Mai und 18. Juni 2026. Aufgrund der zu erwartenden hohen Nachfrage empfiehlt sich eine frühzeitige Kartenreservierung.

Mit Alice im Wunderland setzt das Schauspielhaus Kassel ein starkes Zeichen für fantasievolles, generationenübergreifendes Theater und bietet ein Erlebnis, das weit über ein klassisches Kinderstück hinausgeht.

Weiterführende Informationen unter:

https://staatstheater-kassel.de

Fotos © NHR