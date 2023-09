Zuschauerpreis 2023 geht an Andreas Bongard für seine Hauptrolle in „Jesus Christ Superstar“

Andreas Bongard erhält den begehrten Zuschauerpreis für seine Hauptrolle in dem Musical „Jesus Christ Superstar“ der 72. Bad Hersfelder Festspiele.

Seit dem 1. Juli begeisterte das Ensemble der Inszenierung von Regisseur Stefan Huber und der Choreografin Melissa King die Musicalfans in der Stiftsruine. Die meisten Stimmen gaben sie für Andreas Bongard in der Rolle des Jesus von Nazareth ab und machen ihn damit zu ihrem „Superstar“.

Neben der Rolle des Funkers Harold Bride in der Erfolgsproduktion „Titanic“ in Bad Hersfeld kannten viele Andreas Bongard auch aus der Weltpremiere von „Das Wunder von Bern“ als Paul Ackermann. Er spielte den Toni in „West Side Story“ in St. Gallen oder auch Carl Bruner in der Deutschland-Premiere von „Ghost“ am Theater des Westens in Berlin. In der Ballettrevue „Bernstein Dances“ war er 2021 als Gesangssolist unter der Regie von John Neumeier an der Staatsoper Hamburg zu sehen. Auch Film- und Fernsehrollen übernimmt er, zum Beispiel in „Die Kaiserin“ (Netflix) oder in „Notruf Hafenkante“ (ZDF).

Der Zuschauerpreis wird im Rahmen des festliche Abschlusses der Saison am Sonntag, den 27. August ab 20:00 Uhr in der Stiftsruine verliehen.

Im letzten Jahr erhielt Michael Rotschopf für die Rolle John Keating in „Der Club der toten Dichter“ den begehrten Preis.

Die Festspiel-Besucherinnen und Besucher wählten den Preisträger aus allen Darstellerinnen und Darstellern der drei Produktionen in der Stiftsruine der Spielzeit 2023 aus. Abgestimmt werden konnte bis zum 26. August online – unterstützt durch die Sparkasse Hersfeld-Rotenburg – und auf den Stimmzetteln im Eingangsbereich der Stiftsruine.

Die Gewinner erhalten einen Ring, den das Atelier des Juweliers Laufer-Klitsch in Bad Hersfeld jeweils anfertigt.

Unter allen, die sich an der Abstimmung beteiligt haben, werden Gutscheine für Eintrittskarten für die nächsten, die 73. Bad Hersfelder Festspiele, verlost.

