Documenta fifteen : Reflecting Point 3

Als kunstinteressierter Hund darf ich leider nur die sogenannten Außenkunstwerke der documenta fifteen beschnuppern. Manche sind ja ganz nett, vor allem die Reflecting Points, ein Projekt vom Bund Deutscher Architekten. 8 solcher Points sind in Kassel verteilt.

Wir fanden nach langem Suchen den Reflecting Point 3 in der Aue. Hinweisschilder : Fehlanzeige!

Auch hier soll man die Möglichkeit haben, sich zu besinnen und über alles Mögliche zu reflektieren.

Geht auf den vielen Bänken im Park natürlich nicht so gut!

Egal, die rechteckigen Sitzgelegenheiten aus groben Holz sehen aus der Entfernung und auch von nahem schön aus. Ich werde mir die anderen „ besonderen Orte“ mit meinen Leuten auch noch ansehen und dann berichten!

Pepe (MK) © Fotos: M.Kittner