Kassel. Künstler*innen verwandeln das El Gitano in einen kreativen Hotspot

Kunst hat eine einzigartige Fähigkeit, Menschen zu verbinden und außergewöhnliche Momente zu schaffen. In dem nichtkommerziellen Projekt „Artedrome – Report Kassel“ wird diese Kraft der Kunst auf faszinierende Weise erlebbar gemacht. Vom 5. Juni bis zum 5. August 2023 erblühen in der nordhessischen Stadt Kassel Hotspots inspirierender Zusammenkünfte von spannenden Künstler*innen und Musikern.

Die treibende Kraft hinter dem Projekt ist der Initiator und Künstler Artedrome, der über die Aktivitäten seiner „Companions“ berichten wird – einer Gruppe befreundeter Künstlerinnen. Unter ihnen finden sich herausragende Namen wie Patrick Amorelli, Walerij Bastron, Celia, Hans Hebestreit, Heiko Jacob, Ljubow, Jung, Ina Lechmann, Pianosphaera, Yasmin Schwarze, Mirjam Tola & Henry Walz. Gemeinsam nehmen sie die Besucherinnen mit auf eine faszinierende Reise in die Welt der Kunst.

Eine besondere Rolle spielt dabei initiierend das El Gitano, eine ehrwürdige spanische Taverne in Kassel. Während des gesamten Projektzeitraums präsentieren dort die Companions ausgewählte Werke. Diese einzigartige Zusammenarbeit zwischen Kunst und Gastronomie schafft eine Win-Win-Situation, bei der sowohl die Künstler*innen als auch das El Gitano von der besonderen Atmosphäre und dem kreativen Austausch profitieren.

Ein Highlight werden zwei interdisziplinäre Konzerte des Komponisten & Pianisten Pianosphaera sein, die am 6. und 13. Juli 2023 um 19:30 Uhr im Goethes PostamD stattfinden werden. Diese außergewöhnlichen Veranstaltungen bieten den Besucher*innen nicht nur die Möglichkeit, die einzigartige Musik von Pianosphaera zu erleben, sondern auch die international erfolgreiche Opernsängerin Mirjam Tola, die u.a. auch als Tosca schon in Kassel begeisterte. Das künstlerische Rahmenprogramm rundet das Erlebnis ab und schafft eine inspirierende Atmosphäre, in der Kunst und Musik auf faszinierende Weise verschmelzen.

Besonders bemerkenswert ist die Interaktion zwischen den Künstlerinnen und den Gästen. Vor den Konzerten werden die Künstlerinnen herzlich von der Moderatorin Yasmin Schwarze und dem Foto- und Videografen Heiko Jacob begrüßt. In persönlichen Gesprächen geben sie so den Gästen einen Einblick in ihre Arbeit und Inspirationen. Diese einzigartige Verbindung schafft eine zwanglose Atmosphäre und ermöglicht den Besucherinnen, die Künstlerinnen hautnah kennenzulernen.

Artedrome wird nicht nur während des Projekts über die Aktivitäten berichten, sondern auch einen nachhaltigen Einfluss auf die lokale Kunstszene und das Stadtbild haben. Die Präsentation der Aktivitäten in der Nordhessen Rundschau ermöglicht es, eine breite Öffentlichkeit zu erreichen und das Bewusstsein für Kunst und Kultur in der Region zu fördern.

„Vielleicht ist Kunst ja einfach: besondere Momente auf einem Weg?“ – Dieser Gedanke von Artedrome spiegelt sich in dem Vorhaben wider. Es ist eine Einladung an alle Kunstliebhaberinnen, sich auf eine Reise der Inspiration und Neugierde zu begeben. Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Kunst, entdecken Sie talentierte Künstlerinnen und lassen Sie sich von der Kraft der Musik verzaubern. Seien Sie Teil dieser außergewöhnlichen Gemeinschaft, die Kunst, Musik und Menschen auf einzigartige Weise verbindet.

Seit dem 9. Juni können schon Kunstwerke von Ljubow Jung und Henry Walz im El Gitano bewundert werden.

Das El Gitano besticht durch seine familiäre und gemütliche Atmosphäre im Restaurant als auch im idyllischen Biergarten und bietet außerordentlich leckere Tapas und weitere Köstlichkeiten auf der Speisekarte an.

Weitere exklusive Events mit den Künstlerinnen werden in Kürze bekannt gegeben.

Erleben Sie Kunst in ihrer Vielfalt und lassen Sie sich von den spannenden Künstlerinnen inspirieren. Besuchen Sie das El Gitano und tauchen Sie ein in die Welt von Artedrome. Seien Sie Teil dieser kreativen Bewegung und erleben Sie unvergessliche Momente, die Kunst und Kultur in Kassel neu definieren.

Besuchen Sie die Webseite: http://el-gitano.de und entdecken Sie dort einen umfassenden Überblick über die köstlichen Spezialitäten und die Öffnungszeiten der spanischen Taverne El Gitano. Tauchen Sie ein in die Welt der spanischen Küche und lassen Sie sich von den kulinarischen Highlights verführen und leben Sie Artedrome live vor Ort.

