Das Atelier-Café PerlenTine in Kassel ist ein Ort, der das Herz höher schlagen lässt. Die Liebe zum Detail, die Christine Schminke in ihre handgefertigten Schmuckstücke steckt, spiegelt sich auch im Ambiente des Cafés wider. Hier findet man eine Oase der Ruhe, in der man den Alltag hinter sich lassen und einfach nur genießen kann.

Besonders beeindruckend sind die Workshops, die Christine anbietet. Hier kann man nicht nur ihre handwerkliche Kunst bewundern, sondern auch selbst tätig werden und unter ihrer Anleitung eigene Schmuckstücke kreieren. Die Workshops sind immer sehr gut besucht, was zeigt, wie sehr die Menschen die Leidenschaft von Christine teilen.

Neben den besonderen Kaffeespezialitäten und hausgemachten Kuchen und Torten gibt es im Atelier-Café PerlenTine auch weitere Highlights. So fand hier beispielsweise ein unvergesslicher Abend mit dem Pianisten Marco Vieira statt. Die Musik, die das Herz berührte, wurde begleitet von einem leckeren Glas Wein oder Bier oder ihrer selbstgemachten Maibowle mit Schuss. Dieser Abend wird vielen Gästen noch lange in Erinnerung bleiben.

Das Atelier-Café PerlenTine ist ein Ort voller Leben und Inspiration. Hier kann man sich treiben lassen und neue Eindrücke sammeln. Das Piano & Wine Event mit Marco Vieira ist nur ein Beispiel dafür, wie man hier unvergessliche Momente erleben kann. Das Atelier-Café PerlenTine ist einfach einzigartig und man entdeckt immer wieder Neues. Wer hier einmal gewesen ist, wird immer wieder zurückkehren wollen.

Öffnungszeiten:

Donnerstag 14:00 – 18:00 Uhr

Freitag 14:00 – 18:00 Uhr

Samstag 14:00 – 18:00 Uhr

Sonntag 14:00 – 18:00 Uhr

Leuschnerstraße 13

34134 Kassel

© Text/Bilder H.Jacob

