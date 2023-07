Sonntag, den 02. Juli 2023 – Das Schlosshotel Bad Wilhelmshöhe verwandelt sich zum „Tempel der Künste“ (ab 13:00 Uhr)

Kunst hat die bemerkenswerte Fähigkeit, Menschen zu verbinden und außergewöhnliche Momente zu schaffen. Durch eine einzigartige Idee wird diese kraftvolle Wirkung der Kunst auf faszinierende Weise erlebbar gemacht.

Am Sonntag, 02. Juli 2023 verwandelt sich das Schlosshotel Bad Wilhelmshöhe in Kassel in einen „Tempel der Künste“, in dem zahlreiche Künstler ihre Werke ausstellen und Ihr Können präsentieren werden. Allein an Bildern und Gemälden werden bestimmt um die 100 Werke oder mehr zu bestaunen sein.

Das Geschehen fließt aus der Idee eines Künstlers, den besonders zwei Leitfragen beschäftigen: „Vielleicht ist Kunst ja einfach: besondere Momente auf einem Weg?“ und „Vielleicht sind ja Wege die eigentlichen Tempel?“. Der Künstler hat befreundete Künstler*innen, die er „Companions“ (Weggefährten) nennt Am 02. Juli 2023 stellen die Companions ihre Werke im Schlosshotel Bad Wilhelmshöhe aus und nehmen die Besucher mit auf eine faszinierende Reise durch die Kunst.

Das Schlosshotel zeigte sich sofort begeistert für die Idee der Companions, die den ganz besonderen Ort für einen Tag zum Mittelpunkt kreativer Energie machen wollen. Im Raum Skyline, mitsamt dem Blick über Kassel, bietet es eine einzigartige Kulisse für die Präsentation von Kunst. Die Besucher erwartet ein Erlebnis, das ihre Sinne berühren und ihre Vorstellungskraft beflügeln wird. Gleichzeitig besteht vor Ort die Möglichkeit zum persönlichen Kennenlernen der und dem Austausch mit den Künstlern.

Das Schlosshotel sei mit den räumlichen Möglichkeiten letztlich, so der Künstler, der perfekte Boden für tolle kreative Ideen. Im Fokus sollen aber bewusst die Künstler und die Kunstwerke stehen, das Schlosshotel freut sich dafür „nur“ den Rahmen stellen zu dürfen.

Neben den visuellen Meisterwerken wird es weiter z.B. echte musikalische Highlights geben. Vor einer Liveband, die im Biergarten des Schlosshotels ab 17:30 Uhr auftritt, wird beispielsweise die nicht nur in Kassel bekannte Sängerin Melissa Bucan, DSDS-Kandidaten 2023, mit dem Komponisten und Pianisten Pianosphaera auftreten. Dieser wir übrigens am 06. und 13. Juli 2023 im Goethes PostamD in der Goethestraße konzertieren. Er spielt Eigenkompositionen und Werke aus der Klassik. Die Besucher erwartet weiter ein Gastauftritt der international renommierten Opernsängerin Mirjam Tola, die auch in Kassel bereits als Tosca am Staatstheater Kassel gastiert hat. Die Programme rundet ein künstlerisches Rahmenprogramm im Sinne des Artedrome Kassel ab.

Die Künstler freuen sich schon auf einen außergewöhnlichen 02. Juli 2023 mit einem tollen Angebot im Schlosshotel, das sich nicht nur an Kunstliebhaber oder Kunstinteressierte richtet. Schön wäre doch, so der Künstler, wenn z. B. auch das Laufpublikum auf dem Bergpark vor oder nach den Wasserspielen, von dem außergewöhnlichen Ereignis erfährt, und einfach mal so Kunstluft schnuppern will.

Der „Tempel“ ist ab 13:00 Uhr für Sie geöffnet, der Eintritt kostenfrei. Die Gastronomie im Restaurant und Biergarten ist wie üblich ganztägig geöffnet.

Infos zu den Künstlern: https://www.artedrome.com/