Stichtag 05. Juni 2023: Ein inspirierendes Kunstprojekt vereint Gemeinschaft, Kunst und Musik

Kunst hat die einzigartige Fähigkeit, Menschen zu verbinden und außergewöhnliche Momente zu erschaffen. In einem nichtkommerziellen Vorhaben wird diese Kraft der Kunst auf faszinierende Weise erlebbar gemacht. Vom 05. Juni bis zum 05. August 2023 wird die nordhessische Stadt Kassel zum Schauplatz einer spannenden Zusammenkunft von talentierten Künstler*innen, Musikern und regionalen Einzelhändlern.

Die Idee stammt vom Künstler Artedrome, der auch über die Aktivitäten der befreundeten Künstler*innen, die er angelehnt an sein Motto “Vielleicht ist Kunst ja einfach: besondere Momente auf einem Weg “Companions” nennt, berichten wird, in einem “Report Kassel” unter @artedrome und #ReportKassel. Unter ihnen finden sich herausragende Namen. Sie bieten aufregende Reisen in die Welt der Kunst.

Während des gesamten Zeitraums präsentieren regionale Einzelhändler ausgewählte Werke von Anna Denger, Henry Walz, Ljubow Jung, Walerij Bastron und Ina Lechmann in ihren Räumlichkeiten. Diese ungewöhnliche Zusammenarbeit zwischen Kunst und Handel schafft eine Win-Win-Situation, für die Einzelhändler und ihren Kunden bereichernd durch eine neue, außergewöhnliche Atmosphäre und kreativem Austausch.

Ein Höhepunkt desVorhabens sind zwei interdisziplinäre Konzerte des Komponisten und Pianisten Pianosphaera, die am 06. und 13. Juli 2023 um 19:30 Uhr im Goethes PostamD stattfinden. Diese Veranstaltungen bieten den Besucher*innen nicht nur die Möglichkeit, die einzigartige Musik von Pianosphaera zu erleben, sondern auch einen Gastauftritt der renommierten Sopranistin Mirjam Tola zu genießen, die bereits als Tosca am Staatstheater Kassel begeisterte. Ein künstlerisches Rahmenprogramm rundet die Konzerte ab und schafft ein hinreißendes Erlebnis, in der Kunst und Musik auf faszinierende Weise verschmelzen.

Ein besonderes Highlight ist die Interaktion zwischen den Künstlerinnen und den Gästen. Vor den Konzerten werden die Künstlerinnen von der Moderatorin Yasmin Schwarze und dem Foto- und Videografen Heiko Jacob herzlich begrüßt. In einem persönlichen Gespräch geben sie den Gästen einen Einblick in ihre künstlerische Arbeit und Inspiration. Diese spezielle Verbindung schafft eine zwanglose Atmosphäre und ermöglicht den Besucherinnen, die Künstlerinnen hautnah kennenzulernen.

Der „Artedrome Report Kassel“ wird nicht nur während des Projekts über die Aktivitäten berichten, sondern auch einen nachhaltigen Einfluss auf die lokale Kunstszene und das Stadtbild haben. Die Förderung der Künstler*innen durch die regionalen Einzelhändler stärkt die Kunstszene vor Ort und schafft Lebendigkeit. Die Präsentation der Aktivitäten in der Nordhessen Rundschau ermöglicht es, eine breite Öffentlichkeit zu erreichen und das Bewusstsein für Kunst und Kultur in der Region zu fördern.

Interessierte Unternehmer*innen, die noch Teil dieses aussergewöhnlichen Kunstvorhabens werden wollen und selbst auch Kunstwerke in ihren Räumen ausstellen möchten, können sich gerne per E-Mail über artedrome@gmail.com melden. Der Künstler steht Ihnen gern zur Verfügung und beantwortet Ihre Fragen.

„Vielleicht ist Kunst ja einfach: besondere Momente auf einem Weg?“ – Dieser Gedanke von Artedrome wird vom 05. Juni bis 05. August 2023 in Kassel lebendig und ist eine Einladung nicht nur an Künstlerinnen und Kunstliebhaberinnen, sondern jedem, der sich auf eine Reise der Inspiration und Neugierde begeben möchte. Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Kunst, entdecken Sie versierte Künstler*innen und lassen Sie sich von der Kraft der Musik verzaubern.

Link: https://www.artedrome.com/

Instagram: https://www.instagram.com/artedrome/

© NHR/Artedrome