Der Mai 2019 verabschiedet sich mit viel Regen. Vor allem südlich der Donau und im Allgäu wird Dauerregen mit 30 bis 80 Liter pro Quadratmeter erwartet. Direkt am Alpenrand in Staulagen sind örtlich sogar bis zu 100 Liter möglich. Damit drohen erneut lokale Hochwasser. Den Westen Deutschlands überziehen Gewitter mit kräftigen Regengüssen. Erst zum Vatertag beruhigt sich das Wetter und der Sommer kommt langsam, aber sicher in Fahrt.

Starkregen lässt Flusspegel ansteigen

„In den kommenden Tagen wird besonders der Südosten wieder mit enormen Regenmassen zu kämpfen haben. Ab heute Abend bis etwa Mitte der Woche hält der Dauerregen an. Gerade in Südbayern ist die Überschwemmungsgefahr dann am größten, da dort die Pegel zahlreicher Flüsse noch gefährlich hoch sind“, sagt Gernot Schütz, Meteorologe bei wetter.com. „Auch im Westen wird es sehr ungemütlich und nass. Der Nordosten dagegen bleibt abermals trocken, obwohl hier der Regen am meisten gebraucht wird.“

Sommerdurchbruch nach Kälte-Mai

Historische Wärmeserie beendet: Waren die vergangenen 13 Monate allesamt wärmer als das klimatische Mittel, wird der Mai 2019 voraussichtlich um rund 1,5 Grad zu kalt. Dementsprechend gab es nur wenige Sommertage. Doch das ändert sich bald.

„Punktlandung zum meteorologischen Sommeranfang am 1. Juni. Bereits an Christi Himmelfahrt wird es deutlich freundlicher und wärmer, vor allem im Osten mit rund 24 Grad. Nur im Westen können vereinzelte Schauer die Feiertagsstimmung etwas trüben. Nach und nach verziehen sich dann die Wolken, die Temperaturen steigen und der Sommer macht sich im weiteren Verlauf deutschlandweit Platz“, so Schütz.

PM: wetter.com (HJ)