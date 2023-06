2. Rollerderby Bundesliga

Bashlorettes unterliegen im ersten Heimbout gegen Hannover

Den Saisonauftakt in der 2. Rollerderby Bundesliga in Kassel (letztes Wochenende) konnten die Demolition Derby Dolls aus Hannover mit 169 zu 95 klar für sich entscheiden. Nach einem moderaten Vorsprung in der ersten Halbzeit, gelang es den Gästen aus Niedersachsen durch einige Powerjams, in denen Punktemacherinnen der Bashlorettes auf die Strafbank mussten, den Abstand zu vergrößern und schließlich den Sieg mit nach Hause zu holen.

„Während die Defense, also die jeweiligen Walls, relativ ausgeglichen waren, hatten die Demolition Derby Dolls mit Pochard und Danger Dyke zwei extrem starke Jammerinnen auf dem Track, die für uns schwer aufzuhalten waren“, so Kapitänin Leonie Blume alias Jelly Juggernaut zum Spielausgang.

Die Bashlorettes spielen eigentlich in der 3. Bundesliga, sind allerdings durch Corona-bedingte Absagen einiger Teams in die 2. Liga aufgerückt. „Dafür, dass Hannover eine Liga über uns ist und wir in der Konstellation mit Marburg und Frankfurt zum ersten Mal nach so langer Pause zusammen gespielt haben, sind wir mit dem Ergebnis überaus zufrieden“, so Blume weiter.

Für die Zuschauenden war das rasante Spiel auf Rollen in jedem Fall ein unterhaltsames Sportevent. Moderiert von Brütal Gretchen, verfolgten die Fans der beiden Teams gespannt und in bester Stimmung den Saisonauftakt. Zum Schluss strömten alle an den Spielfeldrand, um die Spielerinnen abzuklatschen. Applaus gab es wiederum von den Teams für das Publikum, das mit Trommeln und Tröten für Stimmung sorgte, und für die 17-köpfige Officials Crew, die aus ganz Deutschland angereist war.

Rollerderby ist ein Vollkontaktsport auf Rollschuhen, der vor allem von Frauen ausgeübt wird. Er vereint Schnelligkeit, Strategie, Teamplay, Geschicklichkeit und viel Spaß. Einen Ball gibt es nicht – Punkte werden durch Überrunden der Gegner*innen gemacht.

Spielerinnennamen und -Nummern:

Bashlorettes:

13 pom fritz

14 Boca Sucia

20 Jelly Juggernaut

27 electric sheep

28 Careless Ness

34 Medusa the Bruiser

42 Twisted Demon

635 Peetroleum on Fire

667 Jane Rambo

69 Filthy FayShampain

707 Lady Klopperfield

8 Hellacious D.

802 Futura Fearless

Bashlorettes Bench (Betreuung an der Bank):

Raging Roxy

Alma Manta

Bashlee

Penny Pain

Demolition Derby Dolls (Hannover):

094 Randalotte

142 Danger Dyke

1516 Rammsie Bolton

24 Bee Bonkers

28 MiezeMaster

3000 Rakäthe

48 WegbämSan

51 Pochard’Assaut

561* Kütti

66 Zornröschen

666 Kickass Kitten

7 Rempelstilzchen

77 Jolo

79 Piraw-ette

Demolition Derby Dolls – Bench:

Fix

C-Bomb

Meta Knight

Die Bashlorettes Kassel gibt es seit 2011, sie sind Teil des Kasseler Sportvereins Dynamo Windrad und spielen aktuell in der 2. Rollerderby-Bundesliga, die unterteilt ist in Nordwest und Südost. Weitere Gegnerinnen diese Saison sind Brünster (Mixteam aus Bremen und Münster) und Graveyard Queens aus Köln. Das nächste Heimspiel gegen Hamburg HARD findet am 28.10. auf dem Sensenstein statt.

Interessierte können montags um 20 Uhr jederzeit zu einem Schnuppertraining auf den Sensenstein kommen. Leihequipment wird gestellt. Anmeldungen unter info@kassel-rollerderby.de

http://kassel-rollerderby.de/

https://www.facebook.com/roller.derby.ks

https://www.instagram.com/kasselrollerderby/

Info: Leonie Blume © Fotos: M.Kittner