3:2 gegen Balingen – Toller Einstand für Kiene

KSV HESSEN KASSEL – TSG BALINGEN 3:2 (2:1)

Endlich wieder ein „Dreier“ für die Löwen! Zum Einstand von Alexander Kiene als neuem Trainer gewann der KSV Hessen am Samstagnachmittag mit 3:2 (2:1)- gegen die TSG Balingen. Vor knapp 1.800 Zuschauern im Auestadion trafen Sercan Sararer (1.), Nikos Zografakis (23.) und der eingewechselte Muhammed Bejdic (89.) für die Gastgeber, Jonas Vogler (32.) und Leander Vochatzer (90+3) waren für Balingen erfolgreich.

Beim KSV bildete Nils Stendera gemeinsam mit Frederic Brill die „Doppelsechs“, Lukas Iksal startete als Sturmspitze.

Alexander Kiene erlebte einen traumhaften Einstand: Nach 25 Sekunden angelte sich Sercan Sararer den Ball und spitzelte diesen an Torwart Marcel Binanzer zum 1:0 in die Maschen. Und so ging es auch weiter: In der 23. Minute flankte Nael Najjar in Richtung „Zweiter Pfosten“, dort stand Nikos Zografakis frei und drückte die Kugel zum 2:0 ins Netz. Eine beruhigende Führung, eigentlich lief alles nach Plan für den KSV. Eigentlich. Nach einem Eckball köpfte Jonas Vogler den Anschlusstreffer für die Gäste (32.). Ein Treffer wie aus heiterem Himmel, der die Löwen verunsicherte und Balingen neue Kraft gab. Jan Ferdinand scheiterte drei Minuten später an Franz Langhoff im KSV-Tor.

Die Gastgeber starteten stark in den zweiten Durchgang, Najjar verpasste in der 48. Minute das 3:1. Auf der anderen Seite war es wieder Langhoff, der erneut gegen Ferdinand rettete (61.).

Das Spiel verflachte etwas, bevor es gegen Ende wieder richtig Fahrt aufnahm. Der eingewechselte Muhammed Bejdic sorgte mit seinem ersten Tor für den KSV für die vermeintliche Entscheidung. Und was war das für ein schöner Treffer! Aus etwa 35 Metern schlenzte er den Ball über den zu weit vor dem Tor stehenden Binanzer in die Maschen. Doch wieder einmal machte es der KSV unnötig spannend: Leander Vochatzer sorgte in der dritten Minute der Nachspielzeit für den erneuten Anschlusstreffer der Gäste. Auf der anderen Seite verpasste Bejdic die große Möglichkeit, als er erneut den weit vor dem Tor stehenden Binanzer überlisten wollte.

Weiter geht es bereits am kommenden Freitag am Mainzer Bruchweg (19 Uhr), wenn der KSV bei der zweiten Mannschaft der 05er antritt.

Info :O.Zehe Fotos: M.Kittner