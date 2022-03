Das nächste Heimspiel der MT Melsungen ist in Sichtweite und die Vorfreude darauf ist bei Mannschaft und Fans riesengroß. Denn am Sonntag, 27. März, empfängt der nordhessische Handball-Bundesligist die SG Flensburg-Handewitt zum Knüller in der Kasseler Rothenbach-Halle. Was das Besondere außer dem sportlichen Duell mit dem Spitzenteam von der Küste daran ist: Zum ersten Mal nach zwei Jahren könnte ein MT-Heimspiel wieder vor vollem Haus stattfinden. Für den bereits laufenden Vorverkauf wurde die bisherige Kapazitätsbegrenzung von 60 Prozent aufgehoben. Ab sofort stehen alle 4.300 Plätze zur Verfügung.



Nach Informationen der hessischen Staatskanzlei beginnt ab 20. März eine vierzehntägige Übergangsfrist, bei der die Beschränkung der Zuschauerkapazität bei Indoor-Veranstaltungen aufgehoben wird. Die bisherigen G-Regelungen und die Maskenpflicht hingegen bleiben zunächst bestehen (Foto: A. Käsler).

“Wir begrüßen diese in Hessen geplante Vorgehensweise sehr. Sie erlaubt uns, die kommenden Heimspiele endlich wieder ohne zahlenmäßige Zuschauerbeschränkungen bewerben und unseren Fans anbieten zu können. Dabei weisen wir in diesem Zusammenhang nicht ohne Stolz auch auf unser bewährtes Hygiene- und Schutzkonzept hin, das zudem von den Zuschauer:innen in der Rothenbach-Halle stets mit großer Disziplin beachtet wird. Dafür sind wir unseren Fans sehr dankbar. Damit sind bestmögliche Voraussetzungen für eine volle Hallenauslastung gegeben”, erklärt MT-Vorstand Axel Geerken.

So wird also ab 20. März, unter Beachtung der bekannten Regelungen (nach derzeitigem Stand 2-G-Plus und medizinische Maske), die komplette Kapazität der Rothenbach-Halle genutzt werden dürfen. Das heißt zum Top-Heimspiel der MT am Sonntag, 27. März (Anwurf 14:00 Uhr) gegen die SG Flensburg-Handewitt (unter anderem mit Ex-MT’ler Johannes Golla), stehen im Vorverkauf bis zu 4.300 belegbare Plätze zur Verfügung.

“Die Mannschaft fiebert diesem Spiel geradezu entgegen. Zum einen wegen des sehr reizvollen sportlichen Vergleichs mit einer Mannschaft, die seit vielen Jahren zu den besten Teams in Europa gehört, zum anderen aber wegen der Chance, seit langer Zeit mal wieder vor richtig vielen Zuschauern spielen zu dürfen. Das haben unsere Neuzugänge, die zur letzten und auch zu vorletzten Saison zu uns gekommen sind, hier ja noch gar kein einziges Mal erlebt ”, sagt MT-Routinier Michael Allendorf. – Das letzte Mal, dass die Rothenbach-Halle vollständig ausverkauft war, liegt ziemlich genau zwei Jahre zurück: Es war das Hessenderby gegen die HSG Wetzlar am 7. März 2020.

Tickets sind hier erhältlich:

Online:

www.mt-ticket.de

Vorverkaufsstellen:

MT-Geschäftsstelle Melsungen, Mühlenstraße 14; Tel. 05661-92600; Mail: info@mt-melsungen.de

Mo., Di. 10-16 Uhr, Mi., Do., Fr. 10-13 Uhr

Fan Point Kassel

Friedrichsplatz 8, 34117 Kassel; Tel.: +49 561-12823

Mo. bis Mi., 10-18 Uhr, Do. und Fr., 10-19 Uhr, Sa., 10-15 Uhr

Designtex-Sporthaus Lohfelden

Hauptstraße 49, 34253 Lohfelden

Tel.: +49 561-512771

Mo. bis Fr. 10-13 Uhr und 14:30-18 Uhr, Sa. 10-14 Uhr

HNA Kartenservice

Kurfürsten-Galerie

Mauerstraße 11, 34117 Kassel; Tel.: +49 561-203204

Mo., bis Fr., 09-18 Uhr, Sa., 09-16 Uhr

Von der HBL bis Anfang Mai bekanntgegebene Spieltage:

So., 27.03.22, 14:00 Uhr, MT Melsungen – SG Flensburg-Handew., Rothenbach-Halle Kassel

So., 03.04.22, 16:05 Uhr, TuS N-Lübbecke – MT Melsungen, Merkur Arena Lübbecke

Do., 07.04.22, 19:05 Uhr, MT Melsungen – Frisch Auf! Göppingen, Rothenbach-Halle Kassel

Do., 28.04.22, 19:05 Uhr, HC Erlangen – MT Melsungen, Arena Nürnberger Versicherung

So., 01.05..22 16:05 Uhr, THW Kiel – MT Melsungen, Wunderino Arena Kiel

Für die hier genannten Heimspiele gegen Flensburg und Göppingen läuft der Vorverkauf.

Info: MTPressedienst © Fotos: M.Kittner