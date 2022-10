7. Sieg in Serie – Huskies feiern

7. Sieg in Serie – Huskies feiern verdienten Heimsieg gegen Bayreuth

Am 9. Spieltag gelang den Kassel Huskies mit einem 3:1 (1:0, 1:1, 2:0) gegen die

Bayreuth Tigers der siebte Erfolg in Serie.

2678 Zuschauer erlebten sehenswerte Auftaktminuten in der Kasseler

Eissporthalle. Erste Chancen gab es dabei auf Seiten der Huskies, die gut und

präsent in die Partie starteten. Auch die Gäste aus Bayreuth waren von Beginn an

gut im Spiel. Beide Teams agierten sehr achtsam. Wenn es zu gefährlichen

Aktionen kam, dann waren die Goalies Jerry Kuhn und Olafr Schmidt jeweils sicher

zur Stelle.

Der Start in das 2. Drittel begann für die Gastgeber gut. Im Powerplay brachte

Joel Keussen die Kasseler in Führung (22.) Die Tigers ließen sich davon nicht

beirren, konnten ein Powerplay ihrerseits zunächst noch nicht nutzen, bevor sie

dann einen Fehler im Kasseler Aufbau eiskalt ausspielten und durch Ewanyk zum

Ausgleich einschieben konnten (22). In einer weiterhin engen und umkämpften

Partie wollten die Huskies nun unbedingt ihre Führung zurück. Als sich der

Spielverlauf gerade etwas zu beruhigen schien, fiel dann der erneute

Führungstreffer durch eine schöne Direktabnahme Max Fabers nach Zuspiel von

Thomas Reichel (33.).

Auch im Schlussabschnitt kamen die Huskies gut aus der Kabine. Nach einem

freien Aufbaupass von Max Faber hatte Darren Mieszkowski freie Schussbahn und

erhöhte auf 3:1 (42.) In der Folge bleiben die selbstbewussten Gastgeber

spielbestimmend und defensiv stabil. 2:39 Minuten vor Spielende nahm Bayreuth

Trainer Marc Vorderbrüggen seinen Torhüter Schmidt vom Eis. Kurze Zeit später

gewannen die Huskies die Scheibe, Alec Ahlroth spielte auf Joel Lowry und der

Topscorer der Schlittenhunde traf zum 4:1 Endstand.

Die Huskies bestätigten mit einer selbstbewussten Leistung ihre aktuell gute Form

und fahren nun mit Rückenwind zum Derby beim EC Bad Nauheim am

kommenden Sonntag (18:30 Uhr).

(MK) Info: Huskies PD Fotos: M.Kittner