American Football – Kassel Titans vs. Frankfurt Pirates



Nach dem Titelgewinn und dem damit verbundenen Aufstieg in die Regionalliga (dritthöchste Spielklasse) im letzten Jahr und einem Sieg im Preseason Game (Testspiel) zwischen den Kassel Titans und den Gießen Golden Dragons am 30. April, als Vorbereitung auf die aktuelle Spielserie in Regionalliga Mitte, konnten die Titans bereits einen gelungenen 34:24-Seasonauftaktsieg bei den Rüsselsheim Crusaders verbuchen. Bereits im Testspiel und im ersten Auswärtsspiel präsentierten sich nicht nur die etablierten Spieler von ihrer besten Seite, sondern auch so mancher Rookie konnte seinen überragenden Einstand bei den Titans feierten.

Am Samstagnachmittag, 20.05.2023, fand nun das erste offizielle Heimspiel in der Regionalliga der American Football Liga zwischen den Kassel Titans und den Frankfurt Pirates auf der Kasseler Hessenkampfbahn statt. In einem körperbetonten und durch Kampfgeist geprägtem Spiel konnten die Titans am Ende einen 48:0- Kantersieg über die Frankfurt Pirates feiern, die auch ihr Auftaktspiel gegen die Kaiserslautern Pikes 6:23 verloren hatten.

Nach einem Auswärtsspiel gegen die Wiesbaden Phantoms findet das nächste Heimspiel der Titans gegen die Mainz Golden Eagles am 03.06. 2023 wieder um 15:00 Uhr auf der Kasseler Hessenkampfbahn (zwischen Drahtbrücke und Orangerie) statt.

Info: Kassel Titans © Fotos:M.Kittner