American Football – Kassel Titans vs. Rüsselsheim Crusaders

American Football – Kassel Titans vs. Rüsselsheim Crusaders.

Nach dem 48:0-Kantersieg im Heimspiel gegen die Frankfurt Pirates am 20.05.2023 und dem 34:13- Erfolg im Heimspiel gegen die Mainz Golden Eagles am 3. Juni 2023 gelang der Mannschaft der Kassel Titans in der Regionalliga Mitte der American Football Liga am Samstag, den 17. Juni 2023, auf der Kasseler Hessenkampfbahn ein weiterer 21:16 (0:7–0:3–14:0–7:6)-Heimsieg gegen die Rüsselsheim Crusaders.

Nach dem 34:24-Sieg der Titans im Hinspiel am 13.05.2023 gegen die Rüsselsheim Crusaders war der Erfolg im Rückspiel besonders auf eine starke Leistungssteigerung der Titans in der zweiten Halbzeit zurückzuführen. Im fünften Spiel feierten die Titans damit ihren vierten Sieg in der Regionalliga Mitte.

Unterstützung erhielten die Kassel Titans wieder durch die Blue Birds Cheerleader des OSC Vellmar (https://www.facebook.com/oscbluebirds).

Info: Kassel Titans © Fotos: M.Kittner