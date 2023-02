Benefizspiel : KSV – FSC Lohfelden

KSV Hessen Kassel und FSC Lohfelden unterstützen Erdbebenopfer

Am Montag, 13.2.23, kommt es um 18:30 Uhr zu einem kurzfristig angesetzten Benefizspiel zwischen den Löwen und dem FSC Lohfelden auf dem heimischen Kunstrasenplatz an der Damaschkestraße/Giesewiesen. Die erzielten Einnahmen werden zugunsten der Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien gespendet. Der Eintrittspreis beträgt 5,- Euro.

Das Erdbeben an der türkisch-syrischen Grenzregion bewegt zahlreiche Menschen auch in Nordhessen. Der FSC Lohfelden und der KSV Hessen Kassel kamen schnell überein, dass beide Vereine gemeinsam ein Zeichen für die vom Beben betroffenen Menschen setzen wollen und organisieren kurzerhand ein Benefizspiel. Alle Einnahmen werden an Hilfsorganisationen gespendet. Wer zusätzlich an das Aktionsbündnis Deutschland hilft spenden will, kann dies unter www.aktion-deutschland-hilft.de tun. Das Spiel findet am Montag, 13.2.2023, ab 18:30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz statt.

Alle Fußballfreunde sind am Montagabend herzlich eingeladen, gemeinsam mit beiden Vereinen ein Zeichen der Solidarität und Mitmenschlichkeit mit den vom Erdbeben betroffenen Menschen zu setzen.

(MK)