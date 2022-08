Das neue MT-Team im Melsunger Schlossgarten

Das Team der MT Melsungen zeigt sich seinen Fans vor jeder Saison traditionell zum ersten Mal am Stammsitz in Melsungen. Am morgigen Freitag wird sich der auf mehreren Positionen neuformierte Kader des Handball-Bundesligisten im dortigen Schlossgarten vorstellen. Bevor um 19:00 Uhr die Profis auftreten, gehört ab 18:00 Uhr die Bühne zunächst den MT Talents. Außer auf die Spieler dürfen sich die Gäste auch auf die Trikotpremiere sowie auf die Verlosung von Eintrittskarten und Fan-Artikel freuen. Zudem sind günstige Tickets für die Testspiele erhältlich. Der Eintritt ist frei.

Mit welchem Kader wird die MT Melsungen in die neue Saison gehen? Vor allem: Welche ersten Eindrücke hinterlassen die Neuzugänge? Das sind die beiden zentralen Fragen, die die Fans und Handballinteressierten zur Mannschaftsvorstellung traditionell in den Melsunger Schlossgarten ziehen. Nach der coronabedingten Unterbrechung wird es am morgigen Freitag, 29. Juli, endlich wieder soweit sein: Zum ersten Mal nach zwei Jahren stellt sich das komplette Bundesligateam Saison 2022/23, diesmal auf nicht wenigen Positionen neuformiert, der interessierten Öffentlichkeit vor.

Neuzugang im Fokus

Um 18 Uhr startet die Jugendabteilung mit der Vorstellung der MT Talents, ab 19:00 Uhr stehen der 19-köpfigen Lizenzspieler- und der sieben Nachwuchsspieler umfassende Anschlusskader im Fokus – und dabei natürlich in erster Linie die neuen Gesichter Ivan Martinovic, Agustin Casado, Aidenas Malasinskas, David Mandic und Adam Morawski. Eine Premiere wird dies auch für Chefcoach Roberto Garcia Parrondo sein, der bekanntlich erst im September letzten Jahres zur MT kam. In kurzen Talks werden Michael Allendorf, frischgebackener Sportdirektor, und Pressesprecher Bernd Kaiser die Spieler zu Wort kommen lassen.

ERIMA-Trikotpremiere

Bevor sich die MT-Cracks für Autogramme auf die druckfrischen Mannschaftsposter zur Verfügung stellen, wird das Geheimnis um die neudesignten ERIMA-Trikots gelüftet. Einige der Spieler werden deshalb als Models fungieren und vorführen, wie ihnen die neue Spielkleidung steht. Das alles wie immer betont locker und fan-nah in sommerlicher Gartenatmosphäre. Dazu trägt ab 17:00 Uhr auch das Gastro-Team mit Würstchen vom Grill und kühlen Getränken bei. Und wer Glück bei der anschließenden Verlosung hat, darf sich über eines der attraktiven Fanpakate oder gar über Eintrittskarten zu Bundesligaspielen freuen.

Vorverkaufsstart für Testspiele

Apropos Eintritskarten: Am Freitag sind im Schlossgarten Tickets für die beiden Vorbereitungsspiele am 9. August in der Melsunger Stadtsporthalle gegen den TV Großwallstadt und am 20. August in der Kasseler Rothenbach-Halle erhältlich. Der Preis beträgt jeweils 5 Euro bei freier Platzwahl. Der Erlös der Zuschauereinnahmen kommt der Ukraine-Hilfe zugute. Für ganz Eilige: Der Vorverkauf dieser Tickets startet an diesem Tag schon um 10:00 Uhr in der Melsunger Geschaftsstelle, im FanPoint in Kassel und bei Designtex in Lohfelden sowie online unter mt-ticket.de.

(MK) Alibek Käsler-Foto