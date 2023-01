DEL2 Rekord eingestellt – Huskies mit Heimsieg gegen Dresden

18. Sieg in Folge!

Am Sonntagabend gelang den Kassel Huskies in einer engen Partie ein

3:2 Sieg gegen die Dresdner Eislöwen. Die Schlittenhunde haben damit den Rekord der

Löwen Frankfurt in der DEL2 aus der Saison 2016/2017 eingestellt.

Die heimischen Huskies starteten direkt druckvoll und früh mit einer vierminütigen

Überzahl in die Partie. Die Scheibe im Powerplay der Schlittenhunde lief gut, sodass

Alec Ahlroth seine Mannen mit 1:0 in Führung brachte (2.). Steven Seigo hatte die erste

Großchance auf den zweiten ECK-Treffer. Es folgte ein Sykora-Schlagschuss, der Janick

Schwendner prüfte. Zielstrebige Kasseler ließen durch McGauley, Arniel, Preto und

Keck weitere aussichtsreiche Abschlüsse folgen. Dann hatten die Eislöwen eine

Überzahlgelegenheit, weiter ging es jedoch mit sehenswerten Szenen vor dem Dresdner

Gehäuse – Tristan Keck hatte die Doppelchance auf den Shorthander. In einer nächsten

Unterzahlsituation waren die Huskies erneut äußerst gefährlich, vergaben durch Tim

McGauley und Tristan Keck gute Gelegenheiten. Gegen Ende des Drittels kam es trotz

des Huskies-Übergewichts zum unglücklichen Ausgleich der Eislöwen durch Maximilian

Kolb (19.)

In das zweite Drittel gelang den Huskies ein Blitzstart. Während sich die Eislöwen nach

45 Sekunden gerade nach vorn orientierten, brachte Tim McGauley die Scheibe

nochmal vor das Gästetor – Jake Weidner hielt die Kelle zur erneuten Führung hin (21.)

In Unterzahl zeigten sich die Huskies wie schon im ersten Drittel bissig – hatten wieder

eine gute Gelegenheit, dieses Mal durch Torschütze Weidner. Es folgte jedoch die

erneute Antwort der Dresdner. Durch eine schöne Direktabnahme Poschbergers stand

es 2:2 (24.) Die Huskies wollten sich schnellstmöglich ihre Führung zurückholen, hatten

dann eine Penaltymöglichkeit, doch im Duell Faber gegen Schwendner, blieb der

Eislöwen-Goalie der Sieger.

Im Schlussdrittel blieb es eine umkämpfte und enge Partie, die Spannung pur bot. Acht

Minuten vor Spielende riss der erneute Führungstreffer die stimmungsvollen 3219 Fans

aus den Sitzen. Mit einem schönen Schuss erzielte Steven Seigo das 3:2 (52.) Gegen

kompakt agierende Huskies, konnte Eislöwen Coach Brockmann erst 35 Sekunden vor

Schluss seinen Torhüter Janick Schwendener aus dem Tor holen. Dies sollte jedoch

nicht mehr den Ausgleich besorgen.

Mit der fortgesetzten Siegesserie bauten die Nordhessen ihre Tabellenführung

nochmals aus und feierten vor allem den eingestellten Rekord. Am Freitag könnten die

Kasseler mit einem Sieg in Freiburg den alleinigen DEL2-Rekord aufstellen. Am

kommenden Sonntag, den 5. Februar, steht dann das nächste Heimspiel an. Spielbeginn

gegen die Krefeld Pinguine ist bereits um 14:30 Uhr, da die Huskies erneut einen

Familientag ausrichten werden.

Tore

1:0 Ahlroth (Shevyrin, Weidner, – 2. Min.)

1:1 Kolb (Petersen – 19. Min.)

2:1 Weidner (McGauley, Faber – 21. Min.)

2:2 Porsberger (Knackstedt, Kolb – 24. Min.)

3:2 Seigo (Faber – 52. Min.)

(MK)