DHB-Pokal: Viertelfinale Melsungen vs. Lemgo vertagt

Am kommenden Wochenende finden die Viertelfinalspiele im DHB-Pokal statt. In den Begegnungen geht es um die Teilnahme am REWE Final4 im April in Hamburg. Eines der vier Matches hat die für die Durchführung zuständige spielleitende Stelle der HBL jedoch kurzfristig auf einen neuen, noch zu findenden Termin verlegen müssen. Der Grund: Handball-Bundesligist MT Melsungen hat die Verlegung beantragt, weil sechs Lizenzspieler durch die Nachwirkungen einer Coronainfektion keine ärztliche Freigabe für einen Wettkampfeinsatz bekommen haben. Aus dem gleichen Grund könnte davon auch das Bundesligaspiel der Nordhessen beim HC Erlangen betroffen sein, welches für den 9. Februar terminiert ist.

Die MT Melsungen ist wohl das Team in der LIQUI MOLY Handball-Bundesliga, welches am heftigsten von der Pandemie geschüttelt wurde. Von den acht Spielern, die bei der Europameisterschaft im Einsatz waren, waren bis auf eine Ausnahme alle während des Turniers oder kurz davor von Corona-Virus infiziert. Und auch unter den zuhause gebliebenen Akteuren, die sich derweil eigentlich in der Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte befinden sollten, hatte es einige erwischt.

MT-Vorstand Axel Geerken erklärt: “Wir tragen Verantwortung für die Gesundheit unserer Spieler. Deshalb haben wir die von den Infekten Betroffenen in den letzten Tagen eingehend kardiologisch untersuchen und vorsichtige Belastungstests absolvieren lassen. Dabei sind sechs unserer Profis als noch nicht wettkampftauglich ermittelt worden. Insofern haben wir von der Regelung der HBL Gebrauch gemacht, die Verlegung der beiden kommenden Spiele im DHB-Pokal und in der Liga zu beantragen. Wobei über eine Verlegung des Spiels in Erlangen noch nicht entschieden ist. Wir danken dem TBV Lemgo Lippe für das Verständnis. Wobei alle Beteiligten das Ziel haben, das sportliche Kräftemessen unter fairen Bedingungen stattfinden zu lassen”.

Sportkardiologe Dr. Karl-Friedrich Appel vom Ambulanten Herzzentrum Kassel, einer der Mannschaftsärzte des nordhessischen Bundesligisten, hat die Spieler eingehend untersucht: “Es ist nicht so, dass nach den Infektionen bleibende Schäden zu befürchten sind. Wir unterscheiden bei der Rückkehr von Spielern nach Verletzungen oder Erkrankungen aber zwischen zwei Phasen: Return to Sports und Return to Competition. Das heißt, die Spieler werden im Training wieder langsam an die Belastung herangeführt, sind aber keinesfalls schon wettkampftauglich”.

Die übrigen Viertelfinal-Partien im DHB-Pokal im Überblick

Samstag, 05. Februar 2022

18:00 Uhr: VfL Gummersbach vs. HC Erlangen

Sonntag, 06. Februar 2022

16:00 Uhr: SC Magdeburg vs. GWD Minden

18:00 Uhr: Rhein-Neckar Löwen vs. THW Kiel (live bei Sky)

Das DHB-Pokalfinale REWE Final4 wird am 23./24. April 2022 in der Hamburger Barclays Arena ausgetragen. Die Auslosung der Halbfinalpaarungen findet trotz dieser Verlegung am kommenden Dienstag (08.02.2022) in Hamburg (Barclays Arena Hamburg) statt. Bei der Auslosung der Halbfinals wird ein Doppellos verwendet.

